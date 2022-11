Ukrajnai háború

Fehér Ház: a katonai fejleményekhez igazodik a legfrissebb amerikai segítség

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) által bejelentett újabb ukrajnai katonai segély tükrözi a háború fejleményeiből fakadó ukrán szükségleteket - jelentette ki John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője egy sajtóbeszélgetésen.



Kifejtette, hogy a háború kezdete óta van egyfajta fejlődés a katonai képességeket érintő ellátásban, ahogyan a hadszíntéren az események is változtak. Jelenleg a fókusz a légvédelmi képességeken van, ezért a pénteken bejelentett, az úgynevezett Ukrajnai Biztonságtámogató Kezdeményezés keretében nyújtott csomagban szerepel felújított Hawk légvédelmi rakétarendszerek szállítása is.



Kirby hozzátette, hogy más országok hasonlóképpen igazítják szállításaikat az ukrán igényekhez, így Spanyolország és Franciaország szintén az ukrán légvédelmi képességek erősítésére fektet hangsúlyt. Megjegyezte: nem lehet előre megmondani, milyen irányba mennek a harci cselekmények, de szinte napi kapcsolatban vannak az ukrán féllel, hogy úgy módosítsák a segítségnyújtást, ahogyan a leginkább hozzájárul ahhoz, hogy az ukrán erők sikereket érjenek el a hadszíntéren.



Az amerikai védelmi minisztérium pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok katonai segítségnyújtási parancsokságot létesít Németországban az ukrajnai fegyverszállítások és katonai kiképzés irányítására. A Pentagon szóvivője azt is közölte, hogy újabb 400 millió dolláros katonai segélyről is döntés született Ukrajna számára.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője a háttérbeszélgetésen elmondta, azt is vizsgálják, hogy rövid távon milyen támogatást lehet biztosítani az ukrajnai energiahálózat működésének gyors helyreállításához, amire az orosz rakétatámadások okozta rongálások miatt van szükség. Közölte: a térségbeli szövetségesekkel konzultálnak arról, hogy azokból az országokból, amelyekben hasonló infrastruktúra működik, alkatrészeket szállítsanak a helyreállítás elvégzéséhez. Hozzátette, hogy van egy hosszabb távú szempont is, amelyről az Egyesül Államok szintén egyeztet partnereivel és szövetségeseivel, mégpedig az, hogy Ukrajnát a közelgő tél átvészeléséhez szükséges energiahordozókkal is ellássák. Itt szóba jön az energiahordozók alternatív forrásainak megtalálása - hangsúlyozta a szóvivő.



Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államokban a kormányzat élvezi-e a közvélemény támogatását az ukrajnai segítségnyújtás fenntartásához, John Kirby azt mondta, hogy úgy látják: az amerikai emberek változatlanul kiállnak Ukrajna támogatása mellett, a kongresszusban pedig továbbra is erős kétpárti egyetértés övezi a segítségnyújtást. Reményét fejezte ki, hogy mindkét politikai oldallal folytatódik ez a közös munka. Megjegyezte, hogy a katonai segítségnyújtás mellett Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi és gazdasági támogatásról is szó van.



A közelgő amerikai választások biztonságos lebonyolítására vonatkozó kérdésre a fehér házi illetékes azt válaszolta, nincs konkrét információ arról, hogy a választás lebonyolítását bármilyen fenyegetés érné, de a választás biztonságát érintő kérdéseket nagyon komolyan veszik, folyamatosan együttműködnek az állami és helyi hatóságokkal. "Úgy gondoljuk, hogy az amerikaiak annak tudatában járulhatnak a szavazóurnákhoz - és ennek így is kell lennie -, hogy minden intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy ez egy szabad és tisztességes választás legyen" - fogalmazott a nemzetbiztonsági szóvivő.