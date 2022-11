Háború

Szerbia lelőtt egy drónt

A szerb légvédelem lelőtt egy kereskedelmi célú drónt a koszovói határ közelében - közölte szerdán a belgrádi kormány. Az incidensre egy nappal azután került sor, hogy Aleksandar Vucic elnök lőparancsot adott ki minden olyan UAV-ra, amely megsérti a szerb légteret.



A Kopaonik-hegy irányából érkező drónt a Raska helyőrség fölött észlelték és követték az égen - írta közleményében a szerb hadsereg, hozzátéve, hogy az UAV-ot "elektronikus zavaró intézkedésekkel lehozták".



"A Szerbia feletti égbolt biztonságos" - mondta szerda este Milos Vucevic védelmi miniszter újságíróknak.



"Nem ágyúkat, hanem a legmodernebb [elektronikus] eszközöket használtuk" - tette hozzá Vucevic. "Ez azt mutatja, hogy komolyan gondoljuk. Nem fenyegetünk senkit, nem kardcsörtetünk, de eltökéltek vagyunk, hogy megvédjük Szerbiát, annak szabadságát és függetlenségét".



A Vecernje Novosti című napilap szerint a drón valahol a Kopaonik-hegyen zuhant le. A katonai kutatócsoportok arra számítanak, hogy csütörtök reggelig megtalálják.



"Az elnök és a főparancsnok állandó parancsának megfelelően a szerb hadsereg továbbra is le fog lőni minden UAV-ot, amely korlátozott légtérbe lép, vagy katonai létesítményeket közelít meg" - közölte a hadsereg.



Vucic kedden jelentette be a lelövési parancsot, miután két MiG-29-es elfogó repülőgépet vetettek be több UAV ellen, amelyeket a raszkai katonai bázisok felett észleltek.



A Novosti meg nem erősített értesülésekre hivatkozott, amelyek szerint a drón egy kereskedelmi modell volt, és a Koszovó tartomány határához közeli terület felderítésére használták.



Koszovót 1999-ben a NATO megszállta, majd 2008-ban amerikai támogatással kikiáltotta függetlenségét. Belgrád nem hajlandó elismerni a szakadár tartományt, amit Oroszország és Kína is támogat.