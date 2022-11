Ukrajnai háború

Négy orosz oligarchát sújtott szankciókkal a brit kormány

Az indoklás szerint lehetővé tették, hogy Vlagyimir Putyin ipari kapacitásokat mozgósítson az ukrajnai háború katonai műveleteinek támogatására. 2022.11.02 16:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy orosz oligarchát sújtott szankciókkal szerdán a brit kormány. Az intézkedés indoklása szerint Alekszandr Abramov, Alekszandr Frolov, Ajrat Sajmijev és Albert Sigabutgyinov lehetővé tette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ipari kapacitásokat mozgósítson az ukrajnai háború katonai műveleteinek támogatására.



A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint Abramov és Frolov bányászati, szállítási és építőipari vállalkozásokban érdekelt, és Roman Abramovics üzleti partnereként korábban mindkettőjüknek jelentős részesedésük volt az Evraz orosz acélipari konglomerátumban.



Abramovicsot, aki az angol labdarúgó-bajnokság első ligájában, a Premier League-ben játszó Chelsea tulajdonosa volt, a brit kormány már az ukrajnai háború kezdete után szankciókkal sújtotta. A nagyvállalkozónak egyebek mellett értékesítenie kellett a klubot, de úgy, hogy az eladásból semmiféle anyagi haszna ne származzon.



A brit külügyminisztérium szerdai tájékoztatásában idézett becslés szerint Abramov vagyona 4,1 milliárd fontnak (1939 milliárd forint), Frolové 1,7 milliárd fontnak (805 milliárd forint) felelhet meg, és kettőjüknek együtt 100 millió fontra (47 milliárd forint) tehető értékben vannak ingatlanbefektetései Nagy-Britanniában.



Sigabutgyinov és Sajmijev vagyona a londoni külügyi tárca becslése szerint 902 millió font (426 milliárd forint), illetve 977 millió fontra (462 milliárd forint) tehető.



A minisztérium tájékoztatása szerint Sigabutgyinov a TAIF vállalatcsoport vezérigazgatója. Ez a konglomerátum az orosz tatárföldi terület vegyipari és petrolkémiai feldolgozószektorának 96 százalékát ellenőrzi, Sajmijev pedig a Tatavtodor nevű, állami tulajdonú építőipari és szállítási vállalat vezérigazgatója.



A londoni külügyminisztérium közölte, hogy mind a négy pénzembert nagy-britanniai vagyoneszközeinek befagyasztásával, beutazási és közlekedési tilalommal sújtja.



Az intézkedéshez fűzött magyarázat szerint brit állampolgárok vagy nagy-britanniai vállalkozások nem vonhatnak be üzleti tevékenységükbe semmiféle olyan finanszírozási eszközt vagy gazdasági erőforrást, amely a szankcióktól sújtott egyének birtokában vannak vagy ellenőrzésük alatt állnak.



Az érintettek emellett nem utazhatnak be az Egyesült Királyságba, és nem tartózkodhatnak az ország területén.



A közlekedési szankció azt jelenti, hogy bűncselekménynek minősül orosz tulajdonú repülőgépek berepülése a brit légtérbe és leszállásuk brit területen. A brit hatóságoknak módjuk van arra is, hogy megvonják a szankciókkal sújtott egyének birtokában lévő repülőgépek brit regisztrációját, akkor is, ha az illető nem tartózkodik a gép fedélzetén.

A londoni külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint a brit kormány eddig több mint 1200 ember - köztük 120 oligarcha - és 120 üzleti vállalkozás ellen hozott szankciókat az orosz invázió óta.



A szankciókkal sújtott egyének nettó vagyona meghaladja a 140 milliárd fontot (66,3 ezer milliárd forint).