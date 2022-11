Újabb háború lesz?

A szaúdi hírszerzés szerint Irán 48 órán belül megtámadhatja az országot

Hírszerzési értesüléseket osztott meg a szaúd-arábiai titkosszolgálat az amerikaiakkal arról, hogy Irán támadásra készül Szaúd-Arábia ellen - írja az AP.



A jelentés szerint a támadásra akár 2 napon belül is sor kerülhet.



Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács egy közleményt is kiadott a jelentéssel kapcsolatban:



"Ha kell, habozás nélkül fel fogunk lépni érdekeink és partnereink védelmében a régióban" - közölték.



Irán az utóbbi időkben egyre erőteljesebben helyezkedik szembe az Egyesült Államokkal: például iráni drónokat adott el Oroszországnak, melyre az USA szankciókkal válaszolt.



Szaúd-Arábia és Irán között már évek óta feszült a helyzet: 2019-ben Szaúd-Arábia keleti részét támadás érte, amely nagyban akadályozta az ország olajkitermelését. Bár Irán a mai napig tagadja a támadást, ugyanolyan drónokat találtak a helyszínen, mint amiket most vetnek be az oroszok az ukránok ellen.