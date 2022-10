Háború

Biden elvesztette önuralmát Zelenszkijjel szemben a segélykérelem miatt

Az amerikai elnök éppen egy 1 milliárd dolláros csomagról tájékoztatta ukrán kollégáját, amikor Zelenszkij többet kért - jelentette az NBC. 2022.10.31 17:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Joe Biden "elvesztette a türelmét", amikor Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök több katonai segélyt kért tőle, közvetlenül azután, hogy az amerikai elnök közölte vele, hogy Washington 1 milliárd dollárt küld - jelentette hétfőn az NBC News.



Biden júniusban beszélt telefonon Zelenszkijjel, az amerikai elnök pedig arról tájékoztatta Zelenszkijt, hogy jóváhagyta az 1 milliárd dolláros katonai segélycsomagot Kijevnek - jelentette az amerikai műsorszolgáltató. Biden csak hetekkel korábban írt alá egy 40 milliárd dolláros mamut gazdasági és katonai segélycsomagot, amivel a kormánya által Ukrajnának juttatott összeg akkor közel 55 milliárd dollárra emelkedett.



Azonban "Biden alig fejezte be Zelenszkijnek az 1 milliárd dolláros csomagról való beszámolóját", amikor "Zelenszkij elkezdte felsorolni, hogy milyen további segítségre van szüksége, de nem kapja meg" - folytatta a jelentés. "Biden elvesztette az önuralmát" - mondták fehér házi források, hozzátéve, hogy a két elnök viszonya azóta javult.



A két férfi közötti nyilvánvaló ellentétek ellenére Biden még a nyár folyamán ígéretet tett arra, hogy nyitva tartja a fegyvercsapot Ukrajna számára "addig, amíg szükséges", és fokozatosan egyre nehezebb és fejlettebb fegyvereket küldött Ukrajnának. Ennek ellenére Zelenszkij és tisztviselői továbbra is többet követelnek, és állítólag nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákat kérnek Washingtontól.



A demokraták egyöntetűen arra törekszenek, hogy a fegyverek továbbra is Ukrajnába áramoljanak, és a Republikánus Párt többsége is támogatja a fegyverek további szállítását. A Republikánus Párt törvényhozóinak egy kis, de növekvő számú csoportja azonban ellenzi a Biden-kormányzat korlátlan segítségre vonatkozó ígéreteit, és mivel a jövő hónapban esedékes félidős választások után a párt fogja ellenőrizni a képviselőházat és a szenátust, Kevin McCarthy, a képviselőház kisebbségi vezetője arra figyelmeztetett, hogy Zelenszkij nem kaphat többé "biankó csekket".



Amennyiben a Republikánus Párt mindkét házban többséget szerez, a Fehér Ház állítólag fontolgatja, hogy a következő törvényhozási ciklus januári kezdete előtt további 50 milliárd dollárt kér a kongresszustól Ukrajna számára.