Ukrajnai háború

Kreml: a gabonaegyezmény kockázatosabbá válik Moszkva részvétele nélkül

A gabonakiviteli megállapodás végrehajtása Oroszország részvétele nélkül aligha lehetséges és egyre kockázatosabbá válik - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn újságíróknak.



"Olyan körülmények között, amikor Oroszország kijelenti, hogy a hajózás biztonságát lehetetlen szavatolni a kijelölt területeken, egy ilyen üzlet természetesen aligha megvalósítható, megváltozik a jellege, sokkal kockázatosabbá, veszélyesebbé és garanciamentessé válik" - mondta.



A szóvivő Kijevet tette felelőssé amiatt, hogy az egyezmény veszélybe került. Törökországnak azt a szándékát kommentálva, hogy a gabonaegyezmény végrehajtását Oroszország részvétele nélkül kívánja folytatni, rámutatott, hogy az orosz külügyminisztérium és intézmények folytatják a kapcsolattartást Ankarával és az ENSZ-szel. Peszkov nem tudta megnevezni Moszkva milyen feltételek mellett lenne hajlandó fenntartani gabonaegyezményt.



Hangsúlyozta, hogy Oroszország a gabonaegyezményből való kilépés után is támogatni fogja a legszegényebb országokat, amire konkrét intézkedéseket fog kidolgozni. Emlékeztett rá, hogy a megállapodás alapján elszállított ukrán gabonának csak egy jelentéktelen hányada jutott el a nevezett államokba, a nagy része pedig Európában maradt. Megígérte hogy az orosz fél a kieső mennyiségeket saját költségén kompenzálja és felidézte, hogy Dmitrij Patrusev orosz mezőgazdasági miniszter szombaton közölte: Oroszország készen áll arra, hogy a következő négy hónapban akár félmillió tonna gabonát ingyen szállítson a legszegényebb országoknak.



Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes, elnöki közel-keleti és afrikai különmegbízott kétfőn közölte, hogy Moszkva kapcsolatban áll számos ország, köztük az afrikai államok vezetésével, amelyeknek támogatásra van szükségük az élelmiszer- és műtrágyaellátásban. A diplomata is azt hangoztatta, hogy Oroszország a gabonaegyezményben való részvételének felfüggesztése után is támogatni fogja a rászorulókat.



A júliusban megkötött gabonaszállítási egyezmény keretében 397 hajón több mint 9 millió tonna gabona hagyhatta el biztonságban az ukrajnai kikötőket, aminek hatására csökkentek a élelmiszerárak a világpiacon. A megállapodás november végén járna le, de Moszkva a szombaton Szevasztopol térségében végrehajtott ukrán támadásra hivatkozva függesztette a részvételét benne.



Az orosz védelmi minisztérium vasárnap arról tett bejelentést, hogy az orosz fekete-tengeri flottát szombaton megtámadó drónoknak legalább az egyikét a megállapodás alapján megnyitott gabonaszállító folyosó területéről, egy ukrán vagy nyugati használatban lévő civil hajóról indíthatták el.