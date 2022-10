Ukrajnai háború

Ismét Kijevet bombázzák az oroszok, van, ahol elment az áram

A hatóságok arra szólítják fel a lakosságot, hogy ha a légvédelmi szirlnák hangját meghallják, keressenek menedéket, mert a nap folyamán további támadások várhatók. 2022.10.31 11:22 ma.hu

Újra az ukrán fővárost lövik az oroszok, de az ország többi pontjáról is bombázásokról számoltak be.



Ukrajnára legalább negyven rakétát lőttek ki az oroszok, és legalább három becsapódás Kijevben volt hallható - közölte Anton Gerascsenko ukrán elnöki tanácsadó.



A Kyiv Independent nevű portál szerint 7-8 robbanást lehetett hallani Kijevben.



Az áram és a vízszolgáltatás is elment az ukrán főváros számos pontján - írja a Hvg.

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s — Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) October 31, 2022