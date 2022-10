Összeomlott az egy hete megjavított híd, rengeteg halott - képek, videók

Összeomlott egy híd az észak-indiai Gudzsarát államban, több száz ember zuhant a vízbe. A balesetnek legalább 60 halálos áldozata van, miután több mint 350-en zuhantak a Macchu folyóba. A hidat a baleset előtt néhány nappal renoválták. A baleset ügyében nyomozást indítottak.

