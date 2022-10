Demonstráció

Újabb kormányellenes tüntetés Prágában és Brünnben

Újabb kormányellenes tüntetést tartottak péntek délután Prágában, szeptember eleje óta már a harmadikat, a rendőrség szerint több tízezer résztvevővel. Brünnben (Brno) is kormányellenes megmozdulást tartottak, ott néhány ezren jelentek meg.



A civil aktivisták által szervezett és a Vencel téren megtartott prágai tüntetésen felszólaló civilek, valamint politikusok élesen bírálták a Petr Fiala miniszterelnök vezette jobbközép kormány gazdasági és szociális politikáját, az orosz-ukrán konfliktushoz való viszonyulását és az Európai Uniót is.



A kormányellenes megmozdulást a parlamenten kívüli pártok közül több is támogatta, köztük a kommunisták és a szociáldemokraták. A parlamenti pártok közül a tüntetés mellett csak a Tomio Okamura vezette Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) állt ki.



A rendőrség a Twitteren megjelent közleményében a résztvevők számát "néhány tízezerre" becsülte. Jirí Paroubek volt szociáldemokrata kormányfő felszólalásában azt mondta, hogy a hatóságok "nagyon alábecsülték" a résztvevők számát.



A magas infláció következtében csökken a lakosság életszínvonala, és az állam is egyre szegényebb - mutatott rá Jirí Paroubek. "Attól tartok, hogy még csak a válság elején vagyunk. Meglapozott a félelme mindannyiunknak, hogy a jövőben nem lesz földgáz. Félek attól, hogy a Fiala-kormány kockázatos politikája, illetve az Európai Unió hibás lépései következtében cseh cégek százai mehetnek csődbe, és az emberek százezrei válhatnak munkanélkülivé" - jelentette ki a volt miniszterelnök.



Katerina Konecná, az Európai Parlament képviselője, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke úgy fogalmazott, hogy a kormány arrogáns, semmibe veszi a lakosság érdekeit, véleményét, és egyoldalú politikája az orosz-ukrán konfliktusban ellentétes Csehország érdekeivel.



A civil felszólalók azt követelték, hogy a kormány fékezze meg a drágulási hullámot, vezessen be maximális árakat az alapvető élelmiszerekre, üzemanyagokra és a lakbérekre.



Többen a kormány lemondását is követelték, illetve azt, hogy a cseh gazdaság szabaduljon meg a külföldi függőségtől, az ország legyen semleges, s a kormány állapodjon meg közvetlenül Moszkvával az orosz gáz behozataláról.



Tüntetni mindenkinek joga van - reagált a megmozdulással kapcsolatban Petr Fiala miniszterelnök a közszolgálati hírtelevízióban. "Jó lenne azonban, ha a résztvevők azt is megvizsgálnák, kik és milyen céllal szervezték meg a tüntetést" - jegyezte meg Fiala, de ezúttal tartózkodott attól, hogy minősítse a tüntetést. Szeptemberben éles bírálatok érték, mert az első nagy tüntetésről azt mondta, hogy oroszpárti erők hívták össze, és ellentétes Csehország és Európa érdekeivel.