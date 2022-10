Háború

Kína továbbra is a legnagyobb fenyegetés az USA számára - Pentagon

2022.10.28 16:51 ma.hu

Kína továbbra is a legfőbb nemzetbiztonsági fenyegetés az Egyesült Államokra nézve, még akkor is, amikor az ukrajnai konfliktus miatt Washington és Moszkva között fokozódik a feszültség - jelentette a Pentagon a legújabb éves védelmi értékelésében.



"Az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető legátfogóbb és legsúlyosabb kihívás a Kínai Népköztársaság kényszerítő és egyre agresszívebb törekvése, hogy érdekei és tekintélyelvű preferenciái szerint alakítsa át az indo-csendes-óceáni térséget és a nemzetközi rendszert" - áll a Pentagon csütörtökön kiadott 2022-es nemzetvédelmi stratégiáról (NDS) szóló jelentésében.



A Pentagon azt állította, hogy Peking arra törekszik, hogy aláássa az Egyesült Államok ázsiai szövetségeit, és növekvő gazdasági és katonai befolyását arra használja fel, hogy "kényszerítse szomszédait és veszélyeztesse érdekeiket". Különösen Kína állítólag egyre provokatívabb retorikát és kényszerítést alkalmaz Tajvannal szemben, ami veszélyezteti a régió békéjét és stabilitását.



Peking nukleáris fegyverzetének korszerűsítésére irányuló beruházásai miatt az Egyesült Államoknak azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy elrettentsen két olyan nagyhatalmat - Kínát és Oroszországot -, amelyek fejlett és változatos nukleáris képességekkel rendelkeznek, és ezáltal "új feszültséget jelentenek a stratégiai stabilitás számára" - közölte a Pentagon.



Kína korábban is neheztelt arra, hogy az Egyesült Államok biztonságát fenyegető veszélyként bélyegezték meg. "Ellenezzük az elavult hidegháborús mentalitást és a zéróösszegű gondolkodásmódot" - mondta Mao Ning kínai külügyminisztériumi szóvivő a hónap elején.