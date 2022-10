Terrorizmus

Az USA terrortámadásra figyelmeztet

Terroristák támadást terveznek egy zsúfolt közterület ellen egy előkelő johannesburgi negyedben - áll az Egyesült Államok dél-afrikai nagykövetsége által szerdán kiadott "biztonsági riasztásban". A nagykövetség figyelmeztette munkatársait, hogy a hétvégén kerüljék a tömegeket az említett területen.



A figyelmeztetés szerint "az Egyesült Államok kormánya" - konkrét ügynökség vagy személy nélkül - arról kapott fülest, hogy terroristák "támadást terveznek, amelynek célpontja egy nagy létszámú embertömeg lesz október 29-én Johannesburg Sandton nagyvárosának egy meg nem határozott helyszínén".



Sandton jelentős pénzügyi és üzleti központ, ahol Johannesburg tőzsdéje, valamint számos vállalati iroda és csúcskategóriás bevásárlóközpont található. A halloweeni ünnepségek mellett a hétvége tervezett eseményei között szerepel a város éves LMBTQ Pride felvonulása is.



Bár az amerikai figyelmeztetés nem közölt további információkat "a lehetséges támadás időzítéséről, módjáról vagy célpontjáról", a médiaspekulációk az Iszlám Állam (IS, korábban ISIS/ISIL) terrorcsoport felé terelődtek, amely 2020-ban azzal fenyegetőzött, hogy "harci frontot nyit Dél-Afrika határain belül", ha az ország katonai beavatkozást tenne Mozambikban, ahol az IS magára vállalta a támadások elkövetését. Washington legutóbbi bejelentését azonban nem előzte meg semmilyen közlemény a jellemzően hencegő terrorcsoporttól.



Dél-Afrika, amely tagja az Oroszországot és Kínát is magában foglaló BRICS kereskedelmi és együttműködési csoportnak, elutasította az Oroszországgal szembeni amerikai és uniós szankciók végrehajtását, mondván, hogy az intézkedések "a kívülálló országokat" sújtják.



A Nyugat által bevezetett korlátozások miatt több afrikai ország elvesztette vagy elveszíti az olcsó élelmiszerekhez és műtrágyához való hozzáférést. Cyril Ramaphosa elnök a múlt hónapban sürgette az Egyesült Államokat, hogy ne "büntessék" az afrikai országokat azért, mert kereskedelmi és fejlesztési projektekben együttműködnek Oroszországgal, azzal érvelve, hogy egy javasolt amerikai jogszabály "ártana" és "marginalizálná" a kontinenst azzal, hogy nyomást gyakorolna a független országokra, hogy elhatárolódjanak Moszkvától.