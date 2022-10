Nagy-Britannia

Hivatalosan elfogadta Liz Truss lemondását a brit uralkodó

Truss alig 45 napig állt a Konzervatív Párt élén, és a brit politikatörténetben ő töltötte a legrövidebb időt a miniszterelnöki poszton. 2022.10.25 12:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalosan is távozott a brit miniszterelnöki tisztségből Liz Truss, akinek lemondását III. Károly király kedden a Buckingham-palota bejelentése szerint formálisan elfogadta.



A kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéről Truss múlt csütörtökön mondott le, miután szeptember végén előterjesztett adócsökkentési programja - amelynek finanszírozási hátterét a piaci szereplők nem látták biztosítottnak - hatalmas piaci felfordulást kavart, és ennek nyomán az alsóházi tory frakció jelentős része Truss ellen fordult.



Távozása a Konzervatív Párt éléről miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelenti. Truss ugyanakkor egészen addig a pillanatig ellátta a kormányfői teendőket, amíg III. Károly kedden, a londoni Buckingham-palotában formálisan elfogadta lemondását.



Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően Liz Truss az audiencián minden bizonnyal a Konzervatív Párt vezetői tisztségére előző nap megválasztott utódja, Rishi Sunak miniszterelnöki kinevezését javasolta az uralkodónak.



Truss - akit III. Károly király édesanyja, II. Erzsébet királynő szeptember 6-án, halála előtt mindössze két nappal nevezett ki miniszterelnökké - alig 45 napig állt a Konzervatív Párt élén, és a brit politikatörténetben ő töltötte a legrövidebb időt a miniszterelnöki poszton.



Mielőtt elindult a királlyal tartott audienciájára, Liz Truss a Downing Streeten miniszterelnökként elmondott utolsó nyilatkozatában ismét hitet tett az alacsony adóztatás mellett, mondván: Nagy-Britannia nem engedheti meg magának, hogy olyan, alacsony ütemű növekedéssel jellemzett gazdaság legyen, amelyben a kormány a nemzeti vagyon egyre nagyobb hányadát magához ragadja.



Kijelentette azt is, hogy Nagy-Britanniának ki kell használnia az EU-tagság megszűnéséből (Brexit) eredő előnyöket, egyebek mellett azzal, hogy helyreállítja a demokratikus intézményeit megillető jogköröket.



Liz Truss úgy fogalmazott: az országnak felül kell kerekednie az olyan önkényuralmi rendszerekkel folytatott versengésben, amelyekben a hatalom alig néhány ember kezében összpontosul.



Hozzátette: minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy Nagy-Britannia támogassa Ukrajnát az orosz agresszió elleni harcában.