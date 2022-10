Magyarellenesség

Büntetlenül megúszta a volt román államfőjelölt, hogy a lovak nyelvének nevezte a magyart

Nem kell kifizetnie a magyarellenességéről elhíresült Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármesternek azt a 2000 lejes (168 ezer forint) bírságot, amelyet azért szabott ki rá az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), mert a közszolgálati televízió egy 2014-es választási műsorában a "lovak nyelvének" nevezte a magyart - adta hírül hétfőn a JustNews.ro című internetes lap.



A román igazságszolgáltatással foglalkozó tényfeltáró portál szerint a csaknem nyolcéves ügy a román legfelsőbb bíróságig jutott, amely múlt héten közzétett végzésében megalapozatlannak minősítette és elutasította a CNCD fellebbezését. Ezáltal jogerőre emelte a kolozsvári táblabíróság 2020 májusában hozott határozatát, amely Funarnak adott igazat.



A táblabíróság akkori indoklása szerint a volt polgármesternek nem állt szándékában megsérteni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőit, nyelvi vagy etnikai alapon ellenséges, megfélemlítő légkört kelteni, hanem a "vitaműsorokban megszokott túlzó és provokatív módon" politikai nézeteinek adott hangot, "rossz fényben tüntetve fel ellenfeleit".



A kolozsvári táblabíróság szerint Funar nem jelentette ki azt, hogy "a magyar nyelv a lovak nyelve", és azt is érthetetlennek tartotta: milyen etnikai, történelmi vagy egyéb összefüggésben sértené a "lovak nyelve" kifejezés az RMDSZ valamely képviselőjének méltóságát.



"Egy másik kisebbségnek egy bizonyos madárral (varjúval) történő társítása nyilvánvalóval sértő, de ebben az esetben egy olyan állatról van szó, amelyhez csak pozitív méltatásokat társít a köztudat, tehát a "lovak nyelve" kifejezés használatára nem lehet ráfogni, hogy etnikai intoleranciát gerjesztene" - idézte a JustNews az alapfokú döntés bírósági indoklását.



Gheorghe Funart, aki függetlenként indult a 2014- es romániai elnökválasztáson, Tánczos Barna RMDSZ-szenátor panaszolta be a diszkriminációellenes hatóságnál. A volt kolozsvári polgármester a műsorvezetőtől kérte, hogy utasítsa rendre az RMDSZ tisztségviselőjét, miután Tánczos Barna románul és magyarul is köszöntötte a nézőket.



"Közölje a jobboldalamon ülő beszélgetőtársunkkal, hogy Romániában élünk (...), és ne használjon egyetlen szót sem a lovak nyelvéből, mert Románia hivatalos nyelve a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt beszéljen románul. Ha én leszek Románia elnöke, biztosíthatom, hogy nem fog magyarul beszélni senki. A román televízióban sem" - jelentette ki Gheorghe Funar élő adásban.



A CNCD úgy értékelte: kijelentése "etnikai és nyelvi alapon teremt ellenséges, megfélemlítő légkört" teremtett, ezért diszkriminációért megbírságolta Funart. A kihágási határozat szerint Funarnak a Kolozs megyei adóhivatalnál kellett volna befizetnie a 2000 lejes bírságot, az őt elmarasztaló CNCD-határozatot pedig egy országos napilapban kellett volna közzétennie. Ehelyett a táblabíróság immár jogerőre emelt döntése a CNCD-t kötelezte arra, hogy megtérítse Funar 300 lejes perköltségét.