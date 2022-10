Románia

Lemondott Vasile Dincu román védelmi miniszter

Azt követően került Romániában bírálatok középpontjába, hogy béketárgyalásokat sürgetett az ukrajnai háború lezárása érdekében a NATO és Oroszország között. 2022.10.25

A szociáldemokrata politikus Facebook-bejegyzésben közölte: levélben értesítette döntéséről Nicolae Ciucát, a nagykoalíciós kormány liberális miniszterelnökét. Arra hivatkozott, hogy nem tud együttműködni Klaus Iohannis államfővel, a román fegyveres erők főparancsnokával, távozására pedig szerinte azért van szükség, hogy semmi se akadályozza a védelmi minisztérium és a hadsereg optimális működését.



Bejelentésére elsőként pártjának elnöke, Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök reagált, aki szintén közösségi oldalán jelentette be: tiszteletben tartja Dincu visszalépését, ugyanakkor azt kérte a - védelmi tárcát tartalékos tábornagyként korábban is vezető, volt vezérkari főnök - Nicolae Ciuca kormányfőtől, hogy maga vegye át a védelmi minisztérium ideiglenes irányítását, mert "Romániának kötelessége biztosítani a stabilitást a NATO keleti szárnyán".



Vasile Dincu leváltásáról már nyár elején találgatások jelentek meg a bukaresti médiában, de - mivel Klaus Iohannis államfő a válságra hivatkozva azt érte a koalíciós pártoktól, hogy ne tetézzék a bajt belpolitikai vitákkal - a kormányfő a félévi mérleg megvonásakor egyetlen minisztercserét sem kezdeményezett. A védelmi miniszter azonban október elején azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy nyilatkozatával megkérdőjelezte az Ukrajna területi épsége mellett következetesen kiálló, Ukrajna mellett elkötelezett román hivatalos álláspontot.



Dincu egy televíziós interjújában arról beszélt: a háborúnak csak béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket Ukrajna helyett a "világ országainak, az Egyesült Államoknak, a NATO-nak" kell lefolytatniuk Oroszországgal. Szerinte azért kell a békefeltételeket és biztonsági garanciákat a Nyugatnak kialkudnia Oroszországgal Ukrajna számára, mert az ukrán politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy hozzájáruljanak "egy igazságtalan területvesztéshez, ez számukra túl nagy politikai vereség lenne". Kifejtette: a béketárgyalás mindenképpen jobb lenne, mint a jelenlegi - emberéleteket és anyagi javakat megsemmisítő - pusztítás, még akkor is, ha csupán egy befagyott konfliktust eredményezne.



Dincu nyilatkozatától a román miniszterelnök és a Szociáldemokrata Párt (PSD) is elhatárolódott. Klaus Iohannis román államfő a georgiai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján bírálta Dincut. "Az ukránok a vérüket adják ebben a háborúban, és el kell fogadnunk, hogy Ukrajna dönti el, hogy mikor, hogyan és miről kezd tárgyalásokat. Ez a mi hivatalos álláspontunk, és ez az EU álláspontja. Valószínű, hogy egyes tisztségviselőinknek többet kell olvasniuk a lapszemléket, hogy megismerjék ezt az álláspontot" - jelentette ki az államfő.

Dincu akkor jelentette be lemondását, amikor már elülni látszott a vitatott állásfoglalása körüli botrány. A kormányfő múlt héten "tisztázó" megbeszélést folytatott a külföldi tárgyalásairól hazatért tárcavezetővel, amiről a kormányszóvivő csak annyit árult el: Ciuca "mértéktartást" kért a kormányzatot érintő nyilatkozatok szintjén a védelmi minisztertől.