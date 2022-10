UFO

Sok-sok UFO-észlelést jelentettek pilóták a Csendes-óceán felett az elmúlt két hónapban

Több UFO-észlelést is jelentettek pilóták a Csendes-óceán felett az elmúlt két hónapban. A földönkívüli élet lehetősége mindig is felkeltette az érdeklődésünket. Vajon az emberiség egyedül van az univerzumban? Mindig is felmerült a kérdés, hogy vajon vannak-e más intelligens lények, akik egészen más világokból néznek fel az éjszakai égboltra.



A kíváncsiságot csak fokozzák az évek során többször észlelt "rejtélyes tárgyak". Voltak olyan esetek, amikor az emberek azt állították, hogy valami furcsát biztosan láttak.



Sőt, azonosítatlan repülő tárgyak (UFO-k) folyamatos észleléséről számoltak be a Csendes-óceán felett az elmúlt két hónapban pilóták tucatjai egy UFO-kutató szerint.



Ben Hansen, egykori FBI-ügynök, a Discovery+ "UFO Witness" című műsorának házigazdája megszerezte a pilóták által a levegőben észlelt UFO-król készült felvételeket.



A Southwest Airlines, a Hawaiian Airlines és több más légitársaság pilótái több repülő tárgyat is észleltek a térségben. Egy volt katonai pilóta arról számolt be, hogy több idegen gépet látott maga felett repülni. A pilóta azt mondta, hogy "még soha nem látott ilyet".



Miközben augusztus 18-án Los Angeles partjainál egy chartergép felett repült, Mark Hulsey pilóta üzenetet küldött a légiforgalmi irányításnak, amelyben azt kérdezte: "Van itt tőlünk északra néhány repülőgép, és körbe-körbe jár, sokkal nagyobb magasságban, mint mi. Van ötleted, hogy mik lehetnek? "



Válaszul a légiirányító azt mondta a pilótának, hogy nem biztos benne.



Körülbelül 23 perccel később Hulsey közölte a légiforgalmi irányítóval, hogy az eredetileg jelentett három repülőgép száma hétre nőtt, valamint 5000 és 10 000 láb között repülnek fölötte.



"Egyszerűen csak körbe-körbe jártak. F-18-as pilóta voltam a tengerészgyalogságnál, és én mondom, sok elfogást végeztem, de ilyet még soha nem láttam" - mondja Hulsey a felvételen.



Hansen azt mondta, hogy a pilótát, aki azt állította, hogy furcsa fényeket észlelt, "több mint 15 különböző kereskedelmi járat látta. És legalább hat pilóta hajlandó a nevével és mindennel együtt nyilatkozni, ha bármelyik nyomozóhatóság megkérné rá" - mondta.