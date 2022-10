Háború

Svédországban ellopott közúti kamerák kerülhetnek orosz drónokba - média

Svédországot a közelmúltban út menti kameralopási hullám sújtotta, állítólag már akár 100 darab is eltűnt. Ugyanilyen típusú kamerákat fedeztek fel az Ukrajnában működő orosz drónokban is - számolt be a helyi média, ami arra utal, hogy az esetek összefügghetnek egymással.



Az elmúlt 24 órában legalább három további kameraegység tűnt el az E16-os autópályáról Hofors és Falun városok között - jelentette szerdán az Aftonbladet című napilap. A készülékek további két lopásáról a Sodra Dalarnes Tidning című helyi lap számolt be.



Az érintett sebességmérő kamerák Cannon márkájú digitális tükörreflexes fényképezőgépekkel (DSLR) vannak felszerelve - jegyezte meg az Aftonbladet. Ugyanilyen típusú kamerákat találtak a kijevi csapatok elfogott orosz "házi készítésű drónokban" is - jelentette az újság az ukrán hadsereg által nemrég közzétett videóra hivatkozva. A felvételen látszólag egy orosz Orlan-10 (Earle-10) felderítő UAV roncsa látható, amely az ország hadseregének alapfelszerelése, egy ukrán katona pedig egy terjedelmes kamerát mutat, amelyet állítólag ebből mentettek ki.

A Svéd Biztonsági Szolgálat (Säpo) közölte, hogy tud az eltűnt kamerák és az orosz drónokban talált állítólagos, ugyanilyen típusú egységek közötti feltételezett kapcsolatról, de nem kívánt további kommentárt adni a helyi médiának.



"Nincs lehetőségünk további részletekbe bocsátkozni vagy beszélni a hírszerzési munkánkról" - mondta Fredrik Hultgren-Friberg, a Säpo szóvivője.



Összesen akár 100 sebességmérő kamera is eltűnt az elmúlt hónapokban a svéd közlekedési hatóság szerint. A tolvajok a jelek szerint csak a kamerákat keresik, a rendszer egyéb elektronikus berendezéseit, például a radarokat érintetlenül hagyják. A lopási hullám máris súlyos károkat okozott a közúti megfigyelőrendszernek, mivel egyetlen közúti kamera cseréje körülbelül 250 000 koronába (több mint 22 000 dollárba) kerül.



"Most már akár 100 kamera is hiányzik, ez nagyon sok pénz" - mondta Eva Lundberg, a közigazgatás egyik tisztviselője a helyi médiának.