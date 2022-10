Nagy-Britannia

Lemondott Liz Truss brit miniszterelnök

Liz Truss - Margaret Thatcher és Theresa May után az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke - alig 45 napot töltött a Konzervatív Párt élén. 2022.10.20 15:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lemondott csütörtökön Liz Truss brit miniszterelnök a kormányzó Konzervatív Párt vezetői posztjáról.



A lépés miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelenti, de Truss a Downing Street-i kormányfői hivatal előtt felolvasott rövid nyilatkozatában közölte, hogy utódja megválasztásáig ellátja miniszterelnöki teendőit.



Liz Truss - Margaret Thatcher és Theresa May után az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke - alig 45 napot töltött a Konzervatív Párt élén.



Távozásának közvetlen előzményeként Kwasi Kwarteng volt pénzügyminiszter átfogó adócsökkentési csomagtervet jelentett be, ezt azonban példátlan - soron kívüli jegybanki intervenciót is igénylő - piaci felfordulás követte, mivel a piaci szereplők nem látták biztosítottnak a 45 milliárd font értékű program finanszírozhatóságát.