Gigantikus lángok alatt omlott össze a hatalmas mecset - videók

Az indonéziai Jakartában található Iszlám Központ mecset szerdán felújítási munkálatok közben gyulladt ki. Drámai felvételek örökítették meg azt a pillanatot, amikor az épület kupolája összeomlott.



A tűzoltókat helyi idő szerint nem sokkal délután 3 óra után riasztották a tűzhöz, és legalább tíz tűzoltóautót küldtek a helyszínre - jelentette a CNN Indonesia. A tűz oka egyelőre ismeretlen, bár az Iszlám Központban éppen felújítási munkálatok folytak.



A videofelvételeken látszik, hogy közvetlenül az összeomlás előtt lángok és füst lövellt ki a mecset kupolájából.

A tűzben és az azt követő összeomlásban senki sem sérült meg - jelentette a Jakarta Globe. Az újság hozzátette, hogy a tűz keletkezésének okát vizsgáló rendőrség kihallgatott négy, az épületen dolgozó vállalkozót.



A mecset csak egy épület a jakartai Iszlám Központ komplexumában, amely oktatási, kereskedelmi és kutatási létesítményeknek is otthont ad. A mecset kupolája legutóbb szinte pontosan 20 évvel ezelőtt gyulladt ki felújítás közben, a 2002 októberében keletkezett lángokat öt órán át tartott eloltani.

