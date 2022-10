Háború

Oroszország diplomáciailag is elfordul a Nyugattól - Kelet és Afrika felé

Nincs tovább értelme fenntartani ugyanazt a diplomáciai jelenlétet Nyugaton Oroszország szerint.

"Nincs munka" az Egyesült Államokban és Európában, de a világ más részei tele vannak lehetőségekkel – szögezte le az orosz külügyminiszter.



Oroszország visszavehet a Nyugaton folytatott diplomáciai erőfeszítéseiből - mondta Szergej Lavrov a minisztérium újonnan felvett munkatársainak, arra hivatkozva, hogy az orosz diplomaták egyre nyíltabb ellenségeskedéssel szembesülnek, és arra, hogy a világ többi részén a kapcsolatok kiépítésére és bővítésére kell összpontosítani.



"Az emberek olyan körülmények között dolgoznak, amelyek aligha nevezhetők emberinek" - mondta Lavrov, utalva az "állandó problémákra, állandó fenyegetésekre". Hozzátette, hogy "nincs értelme" fenntartani a diplomáciai jelenlétet ugyanazon a szinten.



"Ázsia, Afrika és Latin-Amerika országai ezzel szemben több figyelmet igényelnek" - folytatta Lavrov, és azt ígérte, hogy azok az országok, amelyek "készek egyenlő feltételek mellett dolgozni", "ígéretes közös projektekkel" lesznek jutalmazva.



Az Egyesült Államok és számos európai ország megnehezítette az orosz diplomaták életét. A közelmúltban New Yorkban és a bulgáriai Szófiában is megrongálták a diplomáciai ingatlanokat, utóbbit egy helyi politikus. A lett rendőrség augusztusban bejelentette, hogy nem védi tovább az orosz konzulátusokat, miután az ország leállította a vízumkiadást az orosz állampolgárok számára. Amikor a múlt hónapban Molotov-koktélt dobtak Oroszország kanadai nagykövetségére, a rendőrség állítólag lelassította a nyomozást, és még azt is megengedte, hogy "agresszív" tüntetők utána elzárják az épületbe való bejutást. Márciusban egy férfi egy teherautóval áttörte a dublini orosz nagykövetség kapuját.