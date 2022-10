Ukrajnai háború

Hadiállapotot vezet be Vlagyimir Putyin az annektált területeken

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette szerdán, hogy hadiállapotot vezet be azon a négy ukrajnai területen, amelyet Oroszország szeptember végén egyoldalúan a területéhez csatolt.



Az erről szóló rendeletet már alá is írta. Az intézkedés értelmében az orosz katonai erőket és a Moszkva által kinevezett adminisztratív vezetést még szélesebb jogkörökkel ruházzák fel a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni régióban.



Putyin azt is elrendelte, hogy a kormány hozzon létre egy különleges koordinációs tanácsot, amely az oroszországi régiókkal együttműködve fokozná Moszkva háborús erőfeszítéseit Ukrajnában. Valamint rendeletet adott ki arról, hogy korlátozzák a ki- és belépést az Ukrajnával szomszédos nyolc oroszországi területen. Ezek Krasznodar, Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kurszk és Rosztov, valamint a Krím és Szevasztopol, amelyeket Oroszország 2014-ben vett el Ukrajnától.



A hadiállapotról szóló rendeletben nincs benne konkrétan, hogy ez milyen intézkedéseket jelent, az elnök három napot adott az ottani rendfenntartó erőknek arra, hogy javaslatokat tegyenek ezekre. Ettől függetlenül a rendelet már csütörtök nulla órától érvényes helyi idő szerint.



Putyin azt is elrendelte, hogy a négy régióban hozzanak létre területvédelmi erőket.



Az állami tévé közvetítette, amint az államfő biztonsági tanácsa ülésén beszél a rendeletekről. Azt mondta: ezek a területek már azelőtt bevezették a hadiállapotot, hogy csatlakoztak az Oroszországi Föderációhoz, de az intézkedéseket hivatalossá kell tenni az orosz jogrendben is. Putyin azzal indokolta a rendeleteket, hogy Kijev nem hajlandó tárgyalni Moszkvával, és hogy az ukrán erők továbbra is bombázzák ezeknek a régióknak a lakosságát.



"Az (ukrán) neonácik nyíltan terrorista módszereket alkalmaznak, szabotőröket küldenek a területünkre" - mondta.



Kijelentette, hogy a frontvonalban harcoló (oroszoknak) érezniük kell az egész és egységes orosz nép támogatását.



Az orosz törvények szerint a hadiállapot a biztonsági intézkedések megerősítését, utazási és gyülekezési korlátozást, kijárási tilalmat, a stratégiai jelentőségű cégek elköltöztetését, a lakosság egy helyre terelését, erősebb cenzúrát, a távközlési hálózatok erősebb katonai ellenőrzését, a rendfenntartó erők szélesebb jogkörét jelentheti.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte a RIA-Novosztyi hírügynökség szerint, hogy a rendeletek nem jelentik Oroszország határainak lezárását.