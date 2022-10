Joe Biden randizási tanácsokat adott egy tinilánynak - videó

Joe Biden elnök furcsa beszélgetést folytatott egy fiatal lánnyal - írja a Paraméter.



A 79 éves politikus úgy döntött, hogy tanácsot ad a tinédzsernek a fiúkkal való randevúzáshoz.



Az eset az amerikai elnök beszéde után történt a kaliforniai Irvine Valley College-ban.



A fiatal lány az elnökkel szeretett volna fotót készíteni. A 79 éves Biden a tinédzser vállára tette a kezét, és elkezdett beszélni hozzá.



"Most elmondok neked egy nagyon fontos dolgot, amit a lányomnak és az unokáimnak is elmondtam" - mondta az elnök.



A lány azonnal Bidenhez fordult, aki közölte a jó tanácsot vele: "30 éves korodig nincs komoly kapcsolat."



A fiatal lány kissé zavartan ezt válaszolta: "Rendben".



A Twitteren már több mint 5,5 millióan tekintették meg a videót.



A közösségi oldalak felhasználóit megosztotta a videó, egyesek kellemetlen embernek titulálták az elnököt.



"Bárki, aki azt mondta vagy tette volna, amit az elnökünk csinált, 24 órán belül munka nélkül maradna" - kommentálta az egyik felhasználó, míg egy másik: "Sajnálom, de egy államfőnek nem így kell viselkednie. Furcsa és ijesztő."



Sokan azonban az elnök mellé álltak.

"Very important thing I said to my daughter and grand- daughters: no serious guys till you're 30."

-Joe Biden#BidenDeliversAGAIN#biden#CreepyJoe pic.twitter.com/OnlOvmwQ0t