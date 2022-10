A levegőben kigyulladt, majd lezuhant egy helikopter Indiában

Lezuhant egy helikopter India északi részén, a Himalájánál kedden, a négy utas és a két pilóta életét vesztette.



A hatóságok tájékoztatása szerint a tragédia Uttarkand államban történt. Helyszíni beszámolók szerint a Kedarnat városából Guptkasiba tartó helikopter - amelyen zarándokok utaztak - a levegőben lángra kapott.



A helyi hatóságok azt közölték, hogy minden holttestet megtaláltak, és az előzetes vizsgálat szerint a balesetet a rossz időjárási viszonyok okozták.

Shocked by the heart wrenching news of a helicopter carrying #Kedarnath pilgrims from Phata crashes . Till now 6 pilgrims lost their lives & few are injured.



My condolences to the families who lost their ones & praying for speedy recovery of the injured ones . pic.twitter.com/L5Phcvk9OL