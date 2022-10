Háború

Oroszország reagált a hírre, miszerint viagrával szerelte fel katonáit

Az ENSZ szexuális erőszakkal foglalkozó különleges képviselője, Pramila Patten állításai "túlmutatnak a józan ész határain" - jelentette ki vasárnap közleményben Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. A hét elején Patten azzal vádolta Oroszországot, hogy "szándékos" nemi erőszak "stratégiát" alkalmaz az ukrajnai katonai hadjárat részeként.



"P. Patten ... szavait még csak komolyan sem lehet kommentálni" - mondta Zaharova, hozzátéve, hogy az ENSZ-tisztviselő következtetései olyan adatokon alapulnak, amelyek maga Patten szerint is nehezen ellenőrizhetőek.



"Ismét egy klasszikus "nagy valószínűséggel" történetet látunk, amely ezúttal elérte a kiforgatott képzelet szintjét" - mondta Zakharova. Elmondása szerint az ENSZ-tisztviselő az Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság - az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának határozata alapján 2022 tavaszán létrehozott csoport - által szolgáltatott töredékes adatok alapján vonta le következtetéseit. Oroszország nem ismerte el annak mandátumát - tette hozzá Zakharova.



Patten állításai hasonlítanak a korábbi ukrán emberi jogi biztos, Ljudmila Denisova állításaira - mondta Zaharova. Denisovát május végén bocsátották el posztjáról, miután egy bizalmatlansági szavazást követően nem teljesítette az olyan feladatokat, mint a humanitárius folyosók és a fogolycserék megszervezése az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus közepette. Később az ukrán média arról számolt be, hogy Denisova állításainak többségét az orosz katonák által az országban elkövetett "szexuális atrocitásokról" az ukrán ügyészek nem erősítették meg.



A külügyminisztérium szóvivőjének reakcióját Patten egy, az AFP-nek a héten adott interjúja váltotta ki, amelyben azt állította, hogy a szexuális erőszak Oroszország "szándékos taktikája" és "katonai stratégiája", amelynek célja az "áldozatok" dehumanizálása. Azt is állította, hogy az orosz katonák "Viagrával vannak felszerelve".



Zakharova rámutatott, hogy hasonló állításokat nyugati tisztviselők is tettek már a múltban. 2011-ben az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Susan Rice állítólag azzal vádolta meg az akkori líbiai vezetőt, Muammar Kadhafit, hogy Viagrával látta el csapatait, hogy állítólag tömeges nemi erőszakra ösztönözze őket a NATO által támogatott puccskísérletet követően kirobbant konfliktus során, amely Kadhafi meggyilkolásával végződött.



Amerikai katonai és hírszerzési tisztviselők később azt mondták az NBC-nek, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a líbiai hadsereget Viagrával látták volna el, vagy hogy a "lázadó területeken" szisztematikus nemi erőszakot követtek volna el.



"A Nyugat ugyanazokat a mintákat használja hibrid háborújában" - mondta Zaharova vasárnap Patten kijelentéseit kommentálva.