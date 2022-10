Háború

Putyin számára a vereség nem opció

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár a Bild am Sontag című német lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az EU vezetőinek "békés megoldásra" kell törekedniük az ukrajnai konfliktusban, mivel Oroszország számára "a vesztés nem opció".



"Mindenki joggal akarja Ukrajna győzelmét" - mondta. "De a vereség nem opció Vlagyimir Putyin orosz elnök számára".



Kurz, aki tavaly lemondott a korrupciós vádak közepette, amelyeknek szerinte politikai indíttatásúak voltak, úgy érvelt, hogy "a nukleáris fenyegetéssel szemben az EU-nak a tárgyalások útját kell járnia".



"Jelenleg az a legfontosabb, hogy véget vessünk a vérontásnak, és békés megoldást érjünk el a tárgyalóasztalnál, hogy megakadályozzuk a teljes eszkalációt kontinensünkön".



Kurz messze nem az egyetlen közszereplő, aki Oroszország állítólagos "nukleáris fenyegetésére" hivatkozik. Joe Biden amerikai elnök a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy Oroszország "közvetlen fenyegetést" jelent a nukleáris "Armageddon" szempontjából, míg külügyminisztere, Antony Blinken "szörnyű következményekkel" fenyegette meg Oroszországot, ha atomfegyvert vetne be Ukrajnában. Miközben Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök megelőző csapásokat követelt Oroszország ellen, Josep Borrell uniós vezető diplomata csütörtökön kijelentette, hogy Moszkva erői "megsemmisülnek", ha Oroszország csap le először.



Putyin nem fenyegette meg Ukrajnát atomcsapással, és nyilvános nyilatkozataiban megerősítette Oroszország nukleáris doktrínáját - miszerint Oroszország "minden rendelkezésre álló eszközzel" megvédi magát, ha az Oroszországi Föderáció létét fenyegetik.



Egy múlt havi beszédében Putyin az ukrajnai konfliktust Oroszország és az Oroszország meggyengítésére és vazallussá tételére törekvő "totalitárius" Nyugat közötti egzisztenciális küzdelemként fogalmazta meg. Egy külön nyilatkozatában úgy jellemezte az orosz erőket, mint amelyek "az egész nyugati katonai gépezet" ellen harcolnak Ukrajnában.



A nyugati vezetők általánosságban támogatták a konfliktus tárgyalásos rendezéssel történő lezárásának gondolatát, de hangsúlyozták, hogy Ukrajnának meg kell engedni, hogy diktálja a békemegállapodás feltételeit. Addig is az Egyesült Államok, a G7-ek és az EU mind megesküdött, hogy felfegyverzik Ukrajnát "addig, amíg Kijev eléri céljait - amelyek között szerepel Ukrajna jelenleg az Orosz Föderációhoz tartozó területeinek elfoglalása.