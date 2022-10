Paradicsomlevessel öntöttek le egy Van Gogh-festményt környezetvédő aktivisták Londonban

Paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh egyik leghíresebb festményét környezetvédő aktivisták pénteken Londonban.



Az incidens a brit főváros világhírű képzőművészeti gyűjteményében, a Trafalgar téren lévő Nemzeti Galériában történt.



A Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport pólóját viselő két fiatal nő konzerv paradicsomlevest zúdított a Napraforgók című alkotásra, majd tenyerüket a falhoz ragasztották, és egyikük azt kiabálta, hogy "Mi ér többet? A művészet vagy az élet? Jobban aggasztja magukat egy festmény védelme, mint az emberéleté vagy bolygónké?".



Az immár üres konzervdobozt felmutatva az aktivista - akit a rendőrség később Phoebe Plummer néven azonosított - kijelentette, hogy a mostani megélhetési válság közepette több millió éhező család még egy leveskonzervet sem tud megmelegíteni.



A két aktivistát a rendőrség péntek délután őrizetbe vette szándékos károkozás címén.



Az 1888-ban készült - a holland festőművész által több változatban megfestett - Napraforgók eszmei értéke a londoni Nemzeti Galéria tájékoztatása szerint 72,5 millió font (több mint 36 milliárd forint).



A termet, ahol a festmény látható, a biztonsági szolgálat lezárta.



A Just Stop Oil két hete tart folyamatos demonstrációkat Londonban, az ellen tiltakozva, hogy a brit kormány az energiaellátási kockázatok csökkentése végett új nyersolaj-kitermelési engedélyek kiadását tervezi.

