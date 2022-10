Ukrajnai háború

Orosz szóvivő: a támadás elérte célját, minden kijelölt célpontot eltaláltak

Nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel nagy erejű csapást mértek ukrán katonai parancsnokságokra, valamint kommunikációs és energetikai rendszerek létesítményeire az orosz fegyveres erők, a támadás elérte célját, minden kijelölt létesítményt eltaláltak - jelentette be Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve.



A tábornok emellett elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk felől az elmúlt nap folyamán négy ukrán taktikai századcsoport sikertelen támadási kísérleteket tett a régióban lévő Kiszlivka és Tabajivka, valamint a Luhanszki Népköztársaságban található Kuzemivka irányába, aminek során több mint 40 katona elesett, öt harckocsi, négy páncélozott harcjármű és 15 jármű megsemmisült.



Liman irányában a szóvivő szerint az orosz rakétacsapatok és tüzérség koncentrált tüze megakadályozta ukrán egységek összes átkelési kísérletét a Zserebec folyón, a luhanszki régióban lévő Makijivka és Rajhorodka környékén. Mikolajiv-Krivij Rih irányából mintegy három, "zsoldosegységekkel" megerősített ukrán taktikai zászlóaljcsoport offenzívát kísérelt meg a Herszon megyei Bruskinszke, Bezimenne, Szadok és Szuhanenko település irányába, de az orosz erők visszaszorították őket eredeti állásaikba, a nap folyamán több mint 60 fős veszteséget okozva nekik, üzemképtelenné téve kilenc ukrán harckocsit, 16 páncélozott harcjárművet és 17 járművet.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők a hadijelentés értelmében hat ukrán vezetési pontot, 52 tüzérségi egységet, valamint 143 területen élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást támadtak, megsemmisítve egyebek között öt lőszer-, rakéta- és tüzérségi fegyverraktárt és két üzemanyagtároló bázist. Az orosz légierő egy ukrán MiG-29-es gépet, a légvédelem pedig hat drónt, hat HIMARS-lövedéket és három HARM radarelhárító rakétát, valamint egy Tocska-U ballisztikus rakétát lőtt le.



A védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 318 repülőgépet, 159 helikoptert, 2188 drónt, 379 légvédelmi rakétarendszert, 5604 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 866 rakétasorozatvetőt, 3462 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 6463 katonai járművet veszítettek. Az adatokat más forrás nem erősítette meg



A nap folyamán több, orosz ellenőrzés alá került településről, köztük Donyeckből jelentettek ukrán tüzérségi támadást a helyi hatóságok.



Ramzan Kadirov csecsen vezető az Ukrajnára mért orosz csapásokat követően Telegram-csatornáján azt írta, "most már száz százalékig elégedett a különleges hadművelet" menetével. Azt javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy "ne siránkozzon, hanem meneküljön Nyugatra, amíg hozzá is el nem repül valami".

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, ugyancsak a Telegramon azt írta, hogy "az első epizódot lejátszották", és kilátásba helyezte, hogy "lesznek továbbiak" is. Ukrajna a jelenlegi formájában állandó és közvetlen fenyegetést jelent Oroszországra, ezért Moszkva célja az ukrán politikai rendszer teljes felszámolása kell, hogy legyen - írta. Megjegyezte, hogy a személyes álláspontját fejtette ki.