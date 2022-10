Az EU elítélte az Ukrajna elleni orosz rakétatámadásokat

Az Európai Bizottság külügyi szóvivője, Peter Stano a testület hétfői sajtótájékoztatóján elítélte az ukrán városokra mért orosz rakétatámadásokat.



"Az orosz rakétatámadások háborús bűncselekménynek minősülnek. Az orosz erők civileket vettek célba gyáva és förtelmes rakétazáporral, ez a háborús feszültségek fokozását jelenti Oroszország részéről" - jelentette ki a szóvivő.



Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében azt írta, mélységesen megdöbbentették az orosz támadások a civilek ellen Kijevben és más ukrajnai városokban.



"Az ilyen cselekményeknek nincs helyük a XXI. században. A lehető leghatározottabban elítélem őket. Ukrajna mellett állunk, az EU további katonai támogatást nyújt" - hangsúlyozta.



Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola szerint "visszataszító, ami Kijevben történik."



"Az orosz rakétatámadás ismét megmutatta milyen rendszerrel állunk szemben; olyannal, amely válogatás nélkül támad, terrorral és halállal sújtja a gyermekeket" - írta Metsola Twitter-üzenetében.



Alexander De Croo belga miniszterelnök is elítélte a csapásokat. Véleménye szerint a történtek tovább fokozzák a háborús feszültséget, ami elfogadhatatlan. Hozzátette: a támadások megerősítik Belgium Ukrajna támogatása iráni elkötelezettségét - szögezte le.

Volodymyr Klitschko asks the world to help 🇺🇦 stop the genocide of the Ukrainian population.#StandWithUkraine #StopRussiaNOW pic.twitter.com/PzCunLRozH