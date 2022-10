Ukrajnai háború

Román védelmi miniszter: a NATO-nak kellene tárgyalásokat folytatnia Oroszországgal

A román miniszter szerint a béketárgyalás mindenképpen jobb lenne, mint a jelenlegi - emberéleteket és anyagi javakat megsemmisítő - pusztítás. 2022.10.10 11:36 MTI

A román védelmi miniszter szerint a háborúnak csak béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket Ukrajna helyett a "világ országainak, az Egyesült Államoknak, a NATO-nak" kell lefolytatniuk Oroszországgal, az ukrán elnök pártjának frakcióvezetője azonban úgy véli, hogy a Nyugatnak nem Moszkvával, hanem Kijevvel kellene tárgyalnia Ukrajna NATO-felvételéről - írta hétfői számában az Adevarul című román lap.



Az Adevarul Vasile Dincunak egy román kereskedelmi tévében elhangzott interjúját idézte, amelyben a tárcavezető úgy vélekedett: azért kell a békefeltételeket és biztonsági garanciákat a Nyugatnak kialkudnia Oroszországgal Ukrajna számára, mert az ukrán politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy hozzájáruljanak "egy igazságtalan területvesztéshez, ez számukra túl nagy politikai vereség lenne".



A román miniszter szerint a béketárgyalás mindenképpen jobb lenne, mint a jelenlegi - emberéleteket és anyagi javakat megsemmisítő - pusztítás, még akkor is, ha csupán egy befagyott konfliktust eredményezne.



Az Adevarul szerint válaszképpen David Arahamija, a kijevi Nép Szolgája párt frakcióvezetője, az oroszokkal korábban tárgyalásokat folytató ukrán küldöttség vezetője a Zn.ua hírportálnak azt mondta: Európa békéjét kizárólag a kollektív biztonság és Ukrajna katonai ereje garantálhatja, úgyhogy Ukrajna a NATO-csatlakozásáról akar tárgyalni a Nyugattal, erre kell összpontosítani, és "felesleges" ebbe Oroszországot is bevonni.



A román védelmi miniszter - egy esetleges ukrán területvesztés árán is - békekötést sürgető megszólalása némiképp árnyalja Bukarest eddigi, Ukrajna területi épsége mellett következetesen kiálló, Ukrajna mellett elkötelezett álláspontját. Dincu azonban ugyanabban az interjúban leszögezte: igazságtalannak, Ukrajna elleni bűncselekménynek tartja az oroszok által indított háborút, amelyet a Szovjetunió "elvesztése", a birodalmi ambícióik kudarca feletti frusztráció következményének nevezett.



Vasile Dincu - az Európai Unió és az Egyesült Államok több más vezető politikusával együtt - ukrán állami kitüntetést kapott Volodimir Zelenszkijtől augusztusban, Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának támogatásában, a nemzetközi együttműködés megerősítésében szerzett személyes érdemei elismeréseképpen.