Sikoly-maszkban ijesztgették az óvónők a síró gyerekeket egy amerikai óvodában - videó

Óvodai dolgozókat rúgtak ki egy Mississippi állambeli intézményben, miután videóra vették, amint síró gyerekeket üldöznek Sikoly-maszkban - írja az RTL.



A telefonos felvételek csütörtökön terjedtek el, azonban a WTVA 9 tudósítása szerint a videók két különböző esetről készültek, az egyik szeptemberben, a másik pedig nemrég, október 4-én történt.



Amint kikerültek a videók, a szülők azonnal megindultak a gyerekeikért az óvodába.



A videókon a felnőtt gondozók maszkot viselve gúnyolódnak a gyerekeken, és ugratják őket. Az egyik felvételen az alkalmazott egy sikoltozó gyereket üldöz, miközben más gyerekek jajveszékelései hallhatóak. A másik videón egy álarc nélküli óvodapedagógus látható, amint megkérdezi a gyerekeket, hogy rosszak voltak-e, szükség van-e büntetésre. Ezután rámutat egy "rossz gyerekre". A maszkos ekkor a gyerek arcába ugrik, majd megkérdezi tőle, hogy kivigye-e őt a teremből.



A Hamiltonban található Lil' Blessings Daycare and Learning Center névtelenséget kérő tulajdonosa elmondta, hogy nem tudtak az incidensekről, és azonnal kirúgták azt a négy alkalmazottat, akik részt vettek a megdöbbentő ügyben. A tulajdonos hozzátette, hogy kézben tartják a dolgokat.



"Azt hittük, ismerjük ezeket az embereket, idevalósiak vagyunk. Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy mit érzek. Összetört a szívem a gyermekem miatt" - mondta a WCBI-nak adott interjúban Alissa Hays, akinek kislányát az egyik a videón terrorizálják.



Miután ő és férje, Keegan megkapták a videó linkjét egy barátjuktól, rögtön az óvodába siettek. Bár a tulajdonos azonnali intézkedéseket tett, a helyi szülők továbbra is szkeptikusak az intézménnyel kapcsolatban.



Egyelőre nem emeltek vádat az ügyben, de a Monroe megyei seriff a WTVA 9-nek elmondta, hogy a hivataluk vizsgálja az esetet.

What is WRONG with people? I will never understand sick adults who get off on terrorizing children. It's not funny or cute. It's hateful and perverse and they should never be allowed to work with kids again pic.twitter.com/krBXkIjUNd