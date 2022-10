Ukrajnai háború

Hodorkovszkij: Putyint a környezete késztetheti távozásra

Mihail Hodorkovszkij, száműzetésben élő orosz üzletember szerint az ukrán sikerek a hadszíntéren arra kényszeríthetik az orosz elnök környezetét, hogy saját életük védelmében távozásra késztessék Vlagyimir Putyint, akinek félelemre épített hatalma meggyengülhet az őt körülvevő emberek körében.



A korábban börtönre ítélt, most Londonban élő orosz milliárdos a Fox News-nak adott interjút az orosz elnök 70. születésnapja előtt egy nappal, amelyben saját tapasztalataira hivatkozva lehetségesnek mondta, hogy Putyin tisztában van azzal, és fél attól, hogy a környezete távozásra kényszerítheti.



Ami ugyanakkor az elnök körül álló emberek számára újdonság, az az annak tudata, hogy a háború még csúnyább szakaszba fordulhat, és akkor mindnyájuknak vége lehet - fejtette ki.



Hodorkovszkij megfogalmazása szerint Putyin környezete egy gengsztermiliő, elnöki hatalmát a félelemre építi, vagyis, ha imázsa megkopik, akkor a tőle való félelem is csökken és a hatalma is veszélybe kerül.



Mihail Hodorkovszkij az interjúban kifejtette: a ma és még inkább a holnap problémái abból a tényből fakadnak majd, hogy nem csak Oroszország és az orosz emberek nem értik a Nyugatot, de a Nyugat sem érti az orosz embereket.



Hodorkovszkij Vlagyimir Putyin egyik leghevesebb kritikusa, akit 2004-ben Oroszország leggazdagabb, a világ 16. legvagyonosabb embereként tartottak számon. 2003 és 2013 között gazdasági bűncselekmények miatt börtönben volt Oroszországban. Nemzetközi közbejárásra szabadult elnöki kegyelemmel. Jelenleg Londonban él és a Nyitott Oroszország nevű alapítványban dolgozik, amely az oroszországi ellenzék támogatására jött létre.