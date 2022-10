Háború

Drón robbant fel az orosz katonai repülőtéren

Robbanás történt az orosz fővárostól délnyugatra fekvő Kaluga régió egyik katonai légibázisán, amikor egy azonosítatlan drón a földbe csapódott - közölték pénteken a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy nem voltak se áldozatok, se nagyobb károk.



Vlagyiszlav Sapsha kalugai kormányzó szerint robbanás történt a "Shaikovka" katonai repülőtéren, egy pilóta nélküli légi jármű (UAV), amely "feltehetően a határ [ezen] oldaláról repült", a térségben csapódott a földbe.



"Nincsenek áldozatok. A repülőtér infrastruktúrája és berendezései nem szenvedtek kárt" - mondta a tisztviselő, hozzátéve, hogy a repülőtér jelenlegi működését nem fenyegeti veszély, miközben a nyomozók már vizsgálják az incidenst.



Shaikovka az orosz-ukrán határtól mintegy 600 kilométerre, Moszkvától 300 kilométerre délnyugatra fekszik. Sőt, médiajelentések szerint a létesítményben található az orosz stratégiai szuperszonikus bombázók egy ezrede is.



Bár Shapsha nem kommentálta, hogy ki állhat a behatolás mögött, a Mash hírportál "elterelésnek" nevezte a bázison történt incidenst. Azt állította, hogy a gránátot tartalmazó UAV-t péntek reggel indították el a légibázistól nem messze.



"[A drón] nem Ukrajna területéről lépett be Oroszországba. Célja az volt, hogy tönkretegye a repülőtér kifutópályáját" - írta, hozzátéve, hogy a kifutópálya megsérült, de azt már kijavították.



Az orosz katonai hadjárat február végi kezdete óta Ukrajna többször is katonai célokra használt drónokat. Szeptember végén az egyik leghírhedtebb eset során egy ukrán robbanóanyaggal megrakott UAV támadta a zaporizzsjai atomerőművet, bár annak reaktorában nem okozott kárt.