Ukrajnai háború

Kormányzó: az ukrán erők felszabadítottak egy települést Luhanszk megyében

Az ukrán erők felszabadították Hrekivka falut az orosz megszállás alól a Donyec-medencei Luhanszk megyében - közölte Szerhij Hajdaj, a régió kormányzója csütörtökön a Facebookon.



"Hrekivka felszabadult. A heves harcok folytatódnak a luhanszki régió más településeiért" - írta bejegyzésében a kormányzó. Szavai szerint az oroszok Harkiv megyéből és a Donyeck megyei Liman városból a luhanszki régió területére menekültek, így - mint fogalmazott - nehezebb lesz onnan kiűzni őket.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy szerda éjjel egy tévécsatornának nyilatkozva Hajdaj közölte: az ukrán erők már hat települést vettek vissza az orosz megszállás alól, ugyanakkor a települések nevét nem árulta el.



Az ukrán vezérkar csütörtök esti helyzetjelentésében arról tájékoztatott, hogy az orosz erők Donyeck megyében visszavonulás közben felrobbantottak egy gátat, aminek következtében a víz elöntötte Rajhorodok települést. A vezérkar arról is beszámolt, hogy a Luhanszk megye orosz megszállás alatti részében lévő Kagyijivkában az oroszok megsemmisítik az archívumokat és egyéb iratokat, különösen azokat, amelyek a megszállást dokumentálják, Szvatove településen pedig aláaknázták a főbb infrastrukturális létesítményeket, épületeket és területeket.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videoösszeköttetés útján felszólalt az ausztráliai Sydney-ben lévő Lowy Intézetben. Az Ukrajinszka Pavda beszámolója szerint a beszélgetés közben Zelenszkij kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem marad életben, ha atomfegyvert vet be az ukrajnai háborúban. "(Putyin) tisztában van azzal, hogy atomfegyver bevetése után már nem tudja úgymond megmenteni az életét, én ebben biztos vagyok" - fogalmazott az ukrán elnök. Kérdésesnek nevezte, hogy Putyin kellőképpen az irányítása alatt tartja-e az orosz hadműveleteket ahhoz, hogy taktikai nukleáris csapást indíthasson. Zelenszkij szerint "az oroszoknak nehéz mindent ellenőrizniük, ami az országukban történik, mint ahogy nem irányítanak mindent abból sem, ami a csatatéren zajlik". Hangsúlyozta, hogy szerinte a világ "soha nem bocsátja meg sem Putyinnak, sem Oroszországnak" azt, ha atomfegyvert vet be.



Zelenszkij megbeszélést folytatott Kijevben Rafael Grossival, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetőjével. Az elnök hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint Zelenszkij kiemelte a NAÜ-misszió jelentésének fontosságát, amelyet a küldöttség a zaporizzsjai atomerőműben tett látogatása után készített. Köszönetet mondott Grossinak, amiért segített az orosz hadsereg által elrabolt Ihor Murasovnak, az atomerőmű vezérigazgatójának kiszabadításában.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a NAÜ-nek el kell ítélnie Putyinnak azt a döntését, amellyel a zaporizzsjai atomerőművet Oroszország tulajdonának nyilvánította. Szerinte Ukrajna és Európa nukleáris biztonságának garantálására az egyetlen lehetőség az atomerőmű területének teljes demilitarizálása. Zelenszkij megjegyezte, hogy mintegy ötszáz orosz katona tartózkodik még mindig az erőmű területén.



Az elnök hangsúlyozta a zaporizzsjai atomerőmű újraindításának fontosságát is, ami lehetővé tenné, hogy ne csak az ukrajnai, hanem az európai fogyasztókat is el tudja látni árammal.



Rafael Grossi a maga részéről hangsúlyozta, hogy az orosz elnöknek a zaporizzsjai atomerőmű orosz tulajdonba helyezéséről hozott döntése sérti a nemzetközi jogot. A NAÜ szerint ez változatlanul ukrán létesítmény. Az erőművel kapcsolatos minden kérdésben a NAÜ kizárólag Ukrajnával veszi fel a kapcsolatot - mondta.