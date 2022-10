Ukrajnai háború

Zelenszkij jogilag semmisnek nyilvánította Putyin rendeleteit az ukrán területek 'függetlenségéről'

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jogilag semmisnek nyilvánította kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök azon rendeleteit, amelyek a Krím, a szakadár donyecki és luhanszki "népköztársaságok", valamint a herszoni és a zaporizzsjai megszállt területek Ukrajnától való függetlenségéről szólnak, és még néhányat.



Zelenszkij rendelete szerint következésképpen a Putyin rendeleteinek végrehajtása során hozott és hozandó határozatok is semmisnek minősülnek. Az Ukrajna függetlenségének kikiáltásáról szóló 1991. augusztus 24-i okmány szerint az ország területe a nemzetközileg elismert államhatáron belül egységes és sérthetetlen, szuverenitása pedig teljes területére kiterjed - olvasható a dokumentumban.



A rendelet megerősíti Ukrajna elidegeníthetetlen szuverén jogát ahhoz, hogy a nemzetközileg elismert államhatár keretein belül helyreállítsa és megőrizze területi épségét, szuverenitását, a nemzetbiztonságot az egyének jogainak védelme érdekében. A döntés a nemzetközi jog általánosan elismert elveinek és normáinak, valamint Ukrajna hatályos nemzetközi szerződéseinek betartásával született - szögezte le az elnök.



Az ukrán erők eközben folytatják az ellentámadást az ország keleti részében lévő Harkiv megyében, ahol az izjumi járásban újabb településeket szabadítottak fel a hétfőn visszavett Borova falu mellett - közölte a borovai önkormányzat a Facebookon. Eszerint Buhuszlavka és Borivszka Andrijivka kistelepülések szabadultak fel az orosz megszállás alól. A borovai falutanács több fotót és videofelvételt is közzétett arról, hogyan tűzik ki az ukrán zászlókat a lakott területeken, és hogyan fogadják a helyi lakosok az ukrán katonákat. Borova felszabadítását kedden az ukrán nemzeti gárda is megerősítette egy videofelvétellel, amelyet hivatalos Facebook-oldalukon tettek közzé.



Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegramon közölte, hogy a felszabadított Liman városban kedden hivatalosan is felvonták az ukrán zászlót.



Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei kormányzó egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az orosz megszálló erők a régióbeli Vaszilivka településénél "államhatárt" kezdtek húzni, és "mindenféle, általuk kitalált átkelési szabályokat" próbálnak alkalmazni. Az egyik ilyen szabály, hogy nem engedik át ukrán ellenőrzésű területre a katonakorú férfiakat - mondta a kormányzó.



Az Ukrajinszka Pravda magyarázatul hozzátette, hogy Vaszilivka az egyetlen település, amelyen keresztül elmenekülhetnek Zaporizzsja és Herszon megye, a donyecki és a luhanszki régiók orosz megszállás alatti részeiből az ottlakók. A településen lévő orosz ellenőrzőpontnál hosszú sorban állnak a járművek, amelyekkel az emberekkel át akarnak jutni az ukrán ellenőrzésű oldalra - számolt be a hírportál.