Energiaválság

Az uniós polgárok megbuktak az első gáztakarékossági teszten

A németországi fogyasztók szeptember utolsó teljes hetében az ötéves átlagot meghaladó mértékben növelték a gázfogyasztást - közölte a szabályozó hatóság. 2022.10.04 15:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német háztartások és kisvállalkozások a szeptember 19. és 25. közötti héten 14,5 százalékkal az ötéves átlag fölé emelték földgázfogyasztásukat - közölte a német energiaszabályozó, a szövetségi hálózati ügynökség.



A németországi gázfogyasztás mintegy 40%-át a magánszektor teszi ki, amely főként fűtésre használja a gázt. A növekedés egybeesett az idei év első hideghullámával, amikor Északnyugat-Európában a hőmérséklet a 30 éves átlag alá esett. A szabályozó szerint azonban "a gázhiány elkerülése érdekében szükséges megtakarításokat a hőmérséklettől függetlenül kell elérni".



A Szövetségi Hálózati Ügynökség megjegyezte, hogy a következő hónapokban a gázhiány elkerülése érdekében legalább 20%-os fogyasztáscsökkentésre van szükség.



"A háztartások és a vállalkozások gázfogyasztása az elmúlt héten jóval meghaladta a korábbi évek átlagos fogyasztását. Az e heti adatok ezért nagyon kijózanítóak. Jelentős megtakarítások nélkül a magánszektorban is nehéz lesz elkerülni a téli gázhiányt" - kommentálta az adatokat Klaus Müller, a Szövetségi Hálózati Ügynökség vezetője.



Muller szerint az ország jól feltöltött tárolókon átvészelheti a telet, de ennek feltételei vannak.



"Először is, a gázimport növelésére indított projekteket meg kell valósítani. Másodszor, a szomszédos országok gázellátásának is stabilnak kell maradnia. Harmadszor pedig takarékoskodni kell a gázzal, még akkor is, ha tél felé még hidegebb lesz. Ez mindenkin múlik" - hangsúlyozta Müller.



Németországban a gázfogyasztás 60%-át a nagy ipari fogyasztók adják. Eddig sikerült betartaniuk a kormány kéréseit, és augusztusban mintegy 22%-kal csökkentették a felhasználást. A kereslet szeptemberben is jóval az átlag alatt volt, heti 1170 GWh, szemben az elmúlt négy év heti 1679 GWh-jával.



A Szövetségi Hálózati Ügynökség közölte, hogy a fűtési szezon során heti adatokat fog közzétenni a németországi gázfogyasztásról.