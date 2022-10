Fegyverkezés

Észak-koreai ballisztikus rakéta haladt el Japán fölött

Észak-Korea kedden ismét rakétakísérletet hajtott végre, ez alkalommal közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával, amely elhaladt Japán fölött, 2017 óta először.



A dél-koreai hadsereg közölte, hogy Phenjan egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát indított, amely kelet felé haladt és elrepült a japán szigetvilág felett - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.



A dél-koreai vezérkari főparancsnokság beszámolója szerint, több mint nyolc hónapja ez volt az első észak-koreai középhatótávolságú rakéta indítása. A rakétát Észak-Korea Csagang tartományából, indították, a kínai határ közeléből. Az első becslések szerint 4500 kilométeres távolságot és 970 kilométeres maximális magasságot ért el.



A dél-koreai elnök, Jun Szok Jol meggondolatlan provokációnak nevezte az akciót, és válaszlépéseket sürgetett.



Kisida Fumio japán miniszterelnök "felháborítónak" nevezte a kísérletet, Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára pedig azt mondta, hogy az közvetlen fenyegetést jelent a régióra és a globális közösségre.



Közel öt év óta ez volt az első alkalom, hogy észak-koreai rakéta haladt el Japán fölött. Tokiói források szerint Japántól mintegy 3000 kilométerre keletre landolt a Csendes-óceánban.



Hamada Jaszukazu tokiói védelmi miniszter szerint ez volt a legnagyobb vízszintes távolság, amelyet észak-koreai rakéta eddig megtett.



A rakétakísérlet miatt a hatóságok felszólították Hokkaidó szigetének lakóit, valamint Honsún, az ország legnagyobb szigetén lévő Aomori prefektúrának lakosait, hogy vonuljanak óvóhelyre - jelentette a Kyodo japán hírügynökség.



Szakértők úgy látják, hogy Phenjan a dél-koreai és az amerikai haderők legutóbbi tengeri manővereire adott reakcióként fokozta rakétakísérleteit az utóbbi időben.



A négynapos dél-koreai haditengerészeti gyakorlaton részt vett a USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó is. Közel négy év óta ez volt az első amerikai repülőgép-hordozó bevetése Dél-Koreában.



Észak-Korea rendszeresen azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy a Dél-Koreával folytatott katonai manőverek révén támadásra készül - amit mindkét ország cáfol.



Értesülések szerint Észak-Korea egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta tesztelésére is készül, és valószínűleg 2017 óta az első atomkísérletére.



A phenjani parlament szeptember elején fogadta el az állami nukleáris politikáról szóló törvényt, amely nem csak ellenséges erők támadása esetén, hanem az észak-koreai vezetés elleni fenyegető támadás esetén is előírja a nukleáris fegyverek alkalmazását.



Észak-Koreát nukleáris fegyverprogramja miatt szigorú nemzetközi szankciók sújtják.