Energiaválság

Közüzemi hatósági vezető: legalább 2024 nyaráig korlátozni kell a földgáz árát Németországban

Legalább 2024 nyaráig korlátozni kell a földgáz árát Németországban a szövetségi közüzemi hálózati felügyelet (Bundesnertzagentur) vezetője szerint. 2022.10.02 19:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Klaus Müller Baden-Württemberg tartomány pénzügyminisztere, Danyal Bayaz podcastsorozatának a hét végén közölt adásában kiemelte, hogy legalább 2024 nyaráig "feszített" lesz az ellátási helyzet Németországban, mert az orosz szállítások egyoldalú, Moszkva általi leállítása miatt "hatalmas" mennyiségű földgázt kell szerezni más forrásból, és nem lehet egyik napról a másikra megteremteni az ehhez szükséges infrastruktúrát.



Meg kell építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas terminálokat és fejleszteni kell a vezetékhálózatot, hogy Németország több gázt tudjon importálni Belgium és Franciaország felől, illetve Norvégiából - közölte.



"Ehhez egyszerűen idő kell" - mondta a szakember, aláhúzva, hogy a szövetségi kormánynak nemcsak ezekre a munkálatokra kell összpontosítania, hanem minél hamarabb ki kell dolgoznia a földgáz árának korlátozási rendszerét, amelyet az ellátási helyzet rendeződéséig érvényben kell tartani.



Olaf Scholz kancellár és a koalíciós pártok vezetői csütörtökön jelentették be, hogy elindítanak egy 200 milliárd eurós keretű tehercsökkentési programot, amelynek része egy úgynevezett gázárfék.



A részletek egyelőre nem ismertek. A rendszer kidolgozását egy szakértői testületre bízták, amely várhatóan október első felében tesz javaslatot a kormánynak.



Klaus Müller minderről elmondta, hogy indokolt a kormányzati védelem a földgáz árának meredek emelkedése ellen, de olyan megoldást kell kidolgozni, hogy az ár mégis takarékos felhasználásra ösztönözze a fogyasztókat. Ha hiányzik az ár által kifejtett ösztönző erő, vagyis ha a kormány az energiaválság előtti szinten rögzíti az árakat, akkor túl alacsony lesz a megtakarítás, vagy egyáltalán nem is csökken a fogyasztás, és földgázhiány keletkezik - fejtette ki a Bundesnetzagentur vezetője.



"Ha nem sikerül legalább 20 százalékos megtakarítást elérnünk a háztartásoknál, akkor az iparban egy átlagos telet sem vészelünk át megszorítások nélkül" - húzta alá Klaus Müller, megjegyezve, hogy a lakossági földgázfogyasztás visszafogása nemcsak a háztartások költségeit csökkenti, hanem védi a munkahelyeket és az ipart is.