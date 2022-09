Háború

Putyin az új területeket ünneplő hatalmas tömeg előtt beszélt - videó

NOW - Crowd chants "Russia, Russia, Russia" in Moscow's Red Square as Putin makes an appearance. pic.twitter.com/kOajlHOsDV — Disclose.tv (@disclosetv) September 30, 2022

Vlagyimir Putyin orosz elnök péntek este a moszkvai Vörös téren összegyűlt több ezer emberhez szólt, aki ünnepelte a négy volt ukrán régió beolvasztásának kezdetét, amelyek elsöprő többséggel szavaztak az Oroszországhoz való csatlakozás mellett.



Putyin érzelmes beszéde néhány órával azután hangzott el, hogy aláírta a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, valamint a Herszon és Zaporizzsjai régió felvételéről szóló szerződéseket az Oroszországi Föderációba. Az aláírási ceremónia a hivatalos csatlakozási folyamat kezdetét jelentette, amelynek során a szerződéseket az Alkotmánybíróság és a parlament mindkét kamarája felülvizsgálja.



Azt állítva, hogy Oroszország volt az, amely eredetileg "megteremtette a modern Ukrajnát" azzal, hogy Moszkva "történelmi területeit" átadta neki, Putyin azt mondta, hogy a modern Oroszország most megadta az e régiókban élő embereknek "a választás jogát".



"Az emberek eljöttek a népszavazásra, és meghozták döntésüket: a történelmi anyaországukkal, Oroszországgal akarnak lenni" - mondta a tömeg tapsa közepette.



Putyin azt állította, hogy az ukrán hatóságok évtizedeken át sikertelenül próbálták felszámolni az emberek "történelmi identitását", megsemmisíteni hagyományaikat és megtiltani nekik, hogy anyanyelvükön beszéljenek.



"Ezek az emberek a szívükben hordozták a történelmi hazájuk iránti szeretetet, és ezt adták tovább gyermekeiknek" - mondta az elnök, hozzátéve, hogy Oroszország nemcsak megnyitja kapuit, hanem "megnyitja előttük a szívét".



"Üdvözöljük itthon" - mondta, mire a tömeg "Oroszország" skandálásba kezdett.



Putyin a beszédet arra is felhasználta, hogy több ígéretet tegyen: az új területek biztonságának javítására, gazdaságuk fellendítésére, valamint iskolák és kórházak építésére.



"Erősebbek lettünk, mert együtt vagyunk. Az igazság mögöttünk van, az igazság pedig erőt, és így győzelmet jelent. A győzelem a miénk lesz" - mondta végezetül Putyin, mielőtt kezet fogott a régiók vezetőivel, akik csatlakoztak hozzá a színpadon.



Közben csütörtökön, a Putyin által "történelmi napnak" nevezett esemény előestéjén Antonio Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a Kremlt, hogy "lépjen vissza a szakadék széléről", és állítsa le a négy ukrán régió "annektálását".



Guterres arra is figyelmeztette Oroszországot, hogy sem az új területek Oroszországhoz csatolását, sem a népszavazások eredményeit nem ismerik el törvényesnek. Moszkva viszont azzal vádolta a főtitkárt, hogy visszaél hatalmával, amikor az ENSZ nevében politikai nyilatkozatokat tesz.