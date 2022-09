Háború

Behívót kapnak a sportolók is Oroszországban

Oleg Matytsin orosz sportminiszter kijelentette, hogy a nemzet sportolóinak bizonyos kategóriái mentesülnek a folyamatban lévő részleges katonai mozgósítás alól, de hozzátette, hogy a sport nem tekintheti magát "különállónak" a társadalom többi részétől.



"A sportot nem lehet különálló közösségként kiemelni, amely valamiféle exkluzív kiváltságokat élvezhet" - mondta Matytsin csütörtökön Kemerovo városában az "Oroszország - sporthatalom" fórumon a TASZSZ szerint.



"Látjuk, hogy sportolóink az előző években, és remélem, ebben az időszakban is, hazafinak mutatkoznak.



"A különleges katonai művelet kezdetén sokszor bejelentették, támogatták az elnököt, és teljesen egyértelmű véleményt nyilvánítottak arról, hogy a sport egy egységes család.



"Minden problémát, nehézséget és feladatot, amit az állam most megold, a sport mindenkivel együtt fogja megoldani" - tette hozzá a miniszter.



Amióta Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten részleges mozgósítást jelentett be 300 000 tartalékos behívása céljából, számos sportág sportolóiról érkeztek jelentések, akik behívót kaptak.



Dmitrij Gubernyev neves sportkommentátor szerdán azt állította, hogy a számban olyan orosz biatlonisták is szerepelnek, akik "a világ legnagyobb versenyein, köztük a világbajnokságokon is felálltak a dobogóra".



Matytsin elmondta, hogy intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy egyes kategóriák sportolóit ne hívják be, de megismételte, hogy a sport nem élvezhet "kizárólagosságot".



"Nem tudok most egyértelműen válaszolni a [kivételezési rendszerrel] kapcsolatban" - mondta Matytsin.



"Nem lesz és nem is lehet kizárólagosság. Igen, megértjük, hogy a sportolók és az edzők "aranyalapot" jelentenek, különösen azok, akik az olimpiai játékokra készülnek és a nemzeti csapatok tagjai.



"Bizonyos kategóriák bizonyos védelmi intézkedései esetleg halasztást kapnak, amíg tárgyalunk a kormánnyal. Remélem, hogy a sportrendszer a helyzet ellenére is aktívan fejlődik tovább" - tette hozzá Matytsin.



A sportminiszter szavai Sztanyiszlav Pozdnyakov, az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) elnökének szavait idézik, aki a múlt héten azt mondta, hogy a sportolóknak "tiszteletreméltó kötelességük" hazájukat szolgálni, csakúgy, mint a többi állampolgárnak.