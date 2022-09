Ukrajnai háború

Az Európai Bizottság nyolcadik szankciócsomagra tett javaslatot

Az Európai Bizottság kereskedelmi korlátozásokat is tartalmazó nyolcadik szankciós csomag elfogadására tett javaslatot Oroszországgal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország "folytatja az Ukrajna elleni agressziót" - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán.



Közölte: a javasolt szankciós csomag szerint az EU megtiltaná a repülőgépgyártáshoz használható termékek, bizonyos elektronikus eszközök, valamint egyes kémiai anyagok kivitelét Oroszországba, számos orosz termék importját, szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára, valamint megtiltja az uniós állampolgárok számára, hogy orosz állami vállalatok vezető testületében szerepet vállaljanak. Javaslatot tesz továbbá annak a jogalapnak a megállapítására is, amely alapján meghatároznák az orosz olajár felső határát.



Az uniós importkorlátozás legkevesebb 7 milliárd euró bevételtől fogja megfosztani Oroszországot - húzta alá az Európai Bizottság elnöke.



"Eltökélt szándékunk, hogy a Kreml megfizesse az eszkaláció árát" - fogalmazott, majd hozzátette: Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetése a nukleáris fegyverek használatával kapcsolatban újabb lépést jelent a helyzet elmérgesedése felé.



Kijelentette: az Európai Unió nem fogadja el az orosz hadsereg által részben ellenőrzött ukrán régiókban az Oroszországhoz csatlakozásról tartott "színlelt népszavazás" eredményét, ahogy egyetlen ukrán terület annektálását sem. Nem fogadja el továbbá, hogy Oroszország erővel törekszik megváltoztatni szomszédos országával közös, nemzetközileg elfogadott határát.



Von der Leyen végezetül közölte, az Európai Bizottság külön eszköztár elfogadását javasolja a szankciók kijátszásának visszaszorítására is. Ez segít majd azonosítani, illetve felsorolja azokat, akik megkerülik a korlátozó intézkedéseket.



Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a sajtótájékoztatón kijelentette: az új exporttilalmak gyengíteni fogják Oroszország gazdasági bázisát és modernizációs képességét azzal a céllal, hogy megfossza a Kreml katonai képességét a kulcsfontosságú technológiáktól. Oroszországnak nem szabad hasznot húznia az európai tudásból és szakértelemből - húzta alá.

Közölte továbbá, hogy az EU kibővíti a szankciókkal sújtott emberek és szervezetek listáját, melyen már több mint 1300 név szerepel. Ez a szankciós lista az Ukrajna területi egységének aláásásáért felelős kulcsfontosságú döntéshozókat, oligarchákat, magas rangú katonai tisztviselőket és propagandistákat célozza. Köztük vannak azok, akik részt vesznek ukrán területek megszállásában és jogellenes elcsatolásában, valamint az orosz védelmi minisztérium tisztviselői, akik támogatják az orosz fegyveres erőket felszerelés és fegyverek biztosításával. Az intézkedések célba veszik továbbá a háború folytatását anyagiakkal segítő gazdasági szereplőket és azokat is, akik hamis információt terjesztenek az Oroszország indította háborúról - mondta.



A szankciók működnek, a szankciók számítanak, de biztosítani kell, hogy ne kerüljék meg azokat - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.