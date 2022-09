Fegyverkezés

Románia megvásárolná az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszert

Bukarest tárgyalásokat kezdett az izraeli kormánnyal a Vaskupola (Iron Dome) légvédelmi rendszer beszerzése érdekében - közölte szerdán a Hotnews.ro hírportál Vasile Dincu román védelmi miniszter egy előző esti televízióinterjújára hivatkozva.



A tárcavezető a Digi 24 hírtelevízió vendégeként megerősítette azokat az izraeli sajtóértesüléseket, miszerint "nagy az esélye annak", hogy Románia legyen az első európai ország, amely megvásárolja a védelmi rendszert. A Vaskupola számos alkalommal bizonyította hatékonyságát, megsemmisítve a Gázai övezetből Izraelre kilőtt rakéták túlnyomó többségét.



A román védelmi miniszter múlt heti izraeli látogatása alakalmával adott interjút az izraeli Háárec című lapnak. Abban még nem volt hajlandó a Vaskupola beszerzéséről beszélni, csak annyit mondott, hogy Romániának "régi vágású" hadiipara van, és érdekelt az izraeli innovatív technológiák beszerzésében, mivel Izrael nemcsak katonai felszereléseket akar eladni, hanem arra is hajlandónak mutatkozik, hogy licencet szerezzen ezek romániai gyártására.



Dincu a Digi 24-nek kedden megerősítette, hogy a Vaskupola megvásárlásáról is tárgyalt az izraeli védelmi miniszterrel. Bár az amerikai-izraeli közös fejlesztésű technológiát "embargó" védi, Dincu szerint Romániának valóban "jó esélye van" arra, hogy légvédelme számára megszerezze ezt a rendszert. Jelenleg a román-izraeli katonai együttműködési egyezmény megújításán dolgoznak, amely a ballisztikai védelmi rendszerek, de "nem feltétlenül a Vaskupola" egyes elemeinek romániai gyártására is kiterjed - részletezte a román tárcavezető.



A Vaskupolát a Rafael Advanced Defense Systems izraeli hadiipari vállalat és a Patriot rakétavédelmi rendszert is gyártó amerikai Raytheon vállalatcsoport fejlesztette ki mintegy négymilliárd dollárért. Izrael 2011-ben állította hadrendbe, azóta mindössze két darabot adtak el belőle 373 millió dollárért az amerikai hadseregnek, illetve - Donald Trump amerikai elnök mandátuma idején - Azerbajdzsán is megvásárolta. Egy üteg 150 millió dollárba, minden egyes elfogórakéta pedig 50 ezer dollárba kerül.



Több ország - Szingapúr, Kanada, Dél-Korea, India, Finnország, Szlovákia és Csehország - a Vaskupola-rendszernek csak a radarját vásárolta meg - idézte a Háárec erről szóló írását a román sajtó.