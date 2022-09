Háború

Börtönbe kerülnek azok az orosz katonák, akik önként feladják magukat

Az orosz elnök által jóváhagyott új jogszabály szerint a törvénysértők akár tíz évre is rács mögé kerülhetnek. 2022.09.25 16:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Azok az orosz katonák, akik egy fegyveres konfliktus során "önként megadják magukat" az ellenséges erőknek, ezentúl akár tíz évre rács mögé kerülhetnek hazatérésük után, a Vlagyimir Putyin elnök által szombaton aláírt új jogszabály szerint.



Az ország büntető törvénykönyvének új kiegészítése szerint az ilyen kihágásért kiszabható legenyhébb büntetés három év.



A törvény azonban lehetővé teszi, hogy az első alkalommal elkövetők elkerüljék a büntetést, ha megszöknek a fogságból és visszatérnek egységükhöz.



Putyin több más, meglévő törvénymódosítást is jóváhagyott.



Azokra a szolgálati tagokra, akik megtagadják a fegyveres harcokban való részvételt, valamint azokra, akik dezertálnak vagy kibújnak a behívás alól, akár tíz év börtönbüntetés is kiszabható lesz.



A háborús vagy katonai művelet során elkövetett fosztogatásért akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható.



Az orosz parlament felsőháza szerdán megszavazta a módosításokat, egy nappal azután, hogy az alsóház egyhangúlag jóváhagyta azokat.



Az orosz törvényhozók a "mozgósítás", a "hadiállapot" és a "háborús időszak" fogalmát is bevezették az ország büntető törvénykönyvébe.