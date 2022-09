Háború

Németország vécépapírhiánnyal néz szembe

A német vécépapírgyártás olyan nyomás alatt van az európai gázválság miatt, hogy az országnak hiányt kell majd elszenvednie a termékből. Néhány vállalat már fizetésképtelenséget jelentett be vagy leállította a termelést az egekbe szökő energiaárak miatt, miközben az iparág vezetői árplafonok bevezetésére szólítják fel a kormányt.



"Abból, amit hallunk, ez a válság valószínűleg súlyosabb lesz a feldolgozóipar számára, mint a Covid volt" - mondta Carsten Rolle, a BDI üzleti szövetség energia- és klímapolitikai vezetője pénteken a Financial Timesnak.



Mivel az Oroszországból érkező gázszállítások csökkenése miatt egyre nagyobb az energiahiánytól és az energiaköltségek emelkedésétől való félelem, az Essity - amely olyan márkák tulajdonosa, mint a Zewa, a Libresse és a Lotus - azt állítja, hogy már eddig is 18%-kal kellett emelnie az árakat, és alternatív üzemanyagforrásokat fontolgat.



Eközben más toalettpapírgyártók, mint például az 1928 óta működő düsseldorfi székhelyű Hakle, fizetésképtelenséget jelentettek be, arra hivatkozva, hogy a magas energiaárak, a magas cellulózköltségek és a szállítási költségek miatt vállalkozásuk pénzügyileg életképtelenné vált.



"Nagyon rövid idő alatt az áram- és gázárak olyan mértékben megugrottak, hogy természetesen nem lehet őket ilyen gyorsan áthárítani a vásárlóinkra" - mondta Karen Jung, a Hakle marketingvezetője a Reutersnek.



Az IWH gazdasági intézet adatai szerint augusztusban mintegy 718 német vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 26%-os ugrás az előző évhez képest. Ez a szám szeptemberben várhatóan 25% körül marad, októberben pedig 33%-ra emelkedik.



A német papíripar most arra szólítja fel Olaf Scholz kormányát, hogy vezessen be energiaár-korlátozást, azt állítva, hogy csak ez állíthatja meg a fizetésképtelenségeket. "Nem hiszem, hogy a fizetésképtelenségi hullámot meg lehet állítani, hacsak nincs energiaár plafon" - mondta Volker Jung, a Hakle ügyvezető igazgatója az FT-nek.



Eközben a Papíripari Szövetség alelnöke, Martin Krengel egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy "a legfontosabb prioritás" az, hogy "biztosítsák az emberek ellátását ezzel a fontos árucikkel".



Az árak Németországban, valamint az EU nagy részében már több hónapja az egekbe szöktek. A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) a héten jelentette, hogy az energiaárak az országban az elmúlt 12 hónapban mintegy 139%-kal emelkedtek, míg a villamos energia ára 174,9%-kal.



Közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a gazdaság recesszió felé tart, mivel a német GDP jövőre várhatóan 0,7%-kal csökken.