Háború

A Kreml nyitott a tárgyalásokra Ukrajnával

Oroszország és Ukrajna között előbb-utóbb tárgyalásokra lesz szükség, de semmi jel nem utal arra, hogy a közeljövőben újraindulhat egy ilyen párbeszéd - jelentette ki pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke. Rámutatott arra is, hogy Kijev néhány hónapja kihátrált a tárgyalásokból.



Peszkovot újságíróknak nyilatkozva arról kérdezték, hogy Moszkva szerint a jelenlegi körülmények között indokolt-e az együttműködés. Vlagyimir Putyin elnök szóvivője jelezte, hogy "természetesen szükség van a párbeszédre". "És szükség van rá a céljaink eléréséhez is, de, mint már mondtuk, nem látjuk a tárgyalási folyamat előfeltételeit" - jelentette ki.



Peszkov a továbbiakban elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban is kifejtette, hogy "Ukrajna már hónapokkal ezelőtt kilépett a tárgyalásokból". Hozzátette, az orosz vezető arra is emlékeztetett, hogy különböző kijevi tisztviselők jelezték, „a csatatéren kívánják megoldani problémáikat”. "Nagyon jól tudják, hogyan reagált erre az elnökünk" - mondta.



Putyin szerdán részleges mozgósítást jelentett be, amelynek keretében 300 ezer tartalékost hívnak be, hogy részt vegyen az Ukrajnával folytatott háborúban. A lépés egy nappal azután történt, hogy a két donbászi köztársaság, valamint az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja és Herszon régió úgy döntött, hogy szeptember 23-27. között népszavazást tartanak arról, hogy egyesüljenek-e Oroszországgal.



Oroszország többször is kijelentette, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, de ragaszkodott ahhoz, hogy nem érdekli "egy találkozó a találkozó kedvéért". Sőt, a hónap elején Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megjegyezte, hogy Moszkva soha nem vetette el a béketárgyalások ötletét, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy "minél tovább késik ez a folyamat, annál nehezebb lesz megállapodásra jutni".



Közben július végén Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy Kijev elutasítja a tárgyalásokat Moszkvával, azt állítva, hogy Oroszország nem áll le, amíg "szét nem zúzzák".



Oroszország és Ukrajna legutóbb március végén ült tárgyalóasztalhoz. Akkor a két fél egy olyan békeszerződés-tervezetről tárgyalt, amely Ukrajnát semleges állammá tette volna a nagy világhatalmak által adott biztonsági garanciákért cserébe. Később azonban Kijev véget vetett a tárgyalásoknak, miután azzal vádolta meg az orosz csapatokat, hogy háborús bűnöket követtek el, amit Moszkva hevesen tagadott.