Háború

Oroszország nem nyerhet meg egy nukleáris konfliktust - NATO

A NATO nagyon világosan közölte Moszkvával, hogy Oroszország nem nyerhet meg egy nukleáris háborút, és csapatokat halmozott fel keleti határán, hogy "megszüntesse a félrekalkuláció vagy félreértés lehetőségét" - mondta az Egyesült Államok vezette blokk főtitkára, Jens Stoltenberg szerdán a Reutersnek.



"Ez veszélyes és vakmerő nukleáris retorika" - mondta a Reuters főszerkesztőjének, Alessandra Galloninak az ENSZ-közgyűlés New York-i ülésszakának margóján. "Nagyon jól tudja, hogy nukleáris háborút soha nem szabadna vívni, és nem lehet megnyerni, és ez példátlan következményekkel járna Oroszországra nézve" - tette hozzá Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva.



Arra a kérdésre azonban, hogy mit tenne a NATO abban az esetben, ha Oroszország atomfegyvert vetne be, Stoltenberg azt mondta, hogy ez "a körülményektől függ", de a blokk a Moszkvával folytatott kommunikációjában nagyon világosan fogalmazott, hogy "egy nukleáris háborút Oroszország nem nyerhet meg".



"Egyelőre nem látunk változást Oroszország nukleáris hozzáállásában" - tette hozzá, de a NATO "nagyon szorosan figyelemmel kíséri" az eseményeket.



Putyin szerda reggel sugárzott beszédében azzal vádolta a Nyugatot, hogy Oroszország feldarabolására törekszik, és kijelentette, hogy Moszkva minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni az ország területi integritásának megvédésére - beleértve nukleáris elrettentő erejét is, tömegpusztító fegyverekkel történő támadás esetén. Putyin hangsúlyozta, hogy ezzel kapcsolatban "nem blöfföl".



Stoltenberg ragaszkodott ahhoz, hogy az orosz vezető "stratégiai hibát követett el" Ukrajnával kapcsolatban, és hogy az ottani konfliktus nem az ő terve szerint zajlik - legalábbis a NATO által kikövetkeztetett módon. Azzal is érvelt, hogy az orosz erők rosszul felszereltek, és küszködnek a parancsnoksággal, az irányítással és az ellátással, míg Ukrajna a kollektív Nyugat egységes támogatását élvezi, amit Oroszország "teljesen alábecsült".



"Mi nem vagyunk részesei a konfliktusnak, de támogatjuk Ukrajnát" - hangsúlyozta Stoltenberg. A NATO több nyugati tisztségviselő és a média szerint pénzzel, fegyverekkel, kiképzéssel és hírszerzéssel támogatta a kijevi kormányt.