Ukrajnai háború

Ukrán kormányzó: az orosz erők Dnyipropetrovszk megyét lőtték

Az orosz erők szerdán kora este az Ukrajna keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyét lőtték, a támadás következtében egy polgári személy életét vesztette, kettő megsebesült - közölte Valentin Reznyicsenko, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Kifejtette, hogy ismét Nyikopol város környékét érte támadás. Hozzátette, hogy mentők és rendőrök is dolgoznak a becsapódások helyszínén. A támadás részleteit vizsgálják.



Nap közben Zaporizzsja várost is orosz rakétatámadás érte. Olekszandr Sztaruh, a megye kormányzója közölte, hogy az előzetes információk szerint infrastrukturális létesítményeket és lakóövezeti házakat ért találat. Hozzátette, hogy öt lövedék csapódott be a megyeszékhely három kerületében. Az orosz támadás következtében hárman sebesültek meg, közülük egyet kellett kórházba szállítani agyrázkódással, az állapota stabil.



Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei, oroszok által megszállt Melitopol polgármestere a város mihamarabbi elhagyására szólította fel a katonakorú férfiakat, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósítást jelentett be.



"Felszólítjuk a katonai korú férfiakat, hogy azonnal hagyják el Melitopolt. A Kreml diktátora aláírta a mozgósításról szóló rendeletet A legkeményebb intézkedések Zaporizzsja és Herszon megyék megszállt területein lesznek. Igazi férfivadászat lesz" - írta Telegram-üzenetében.



Fedorov szerint azokra a helybeli férfiakra, akik ellenállnak a kényszermozgósításnak, csecsen különítményeket küldenek. Hozzátette azt is, hogy Melitopol férfi lakosainak kevesebb mint tíz napjuk maradt a távozásra, mert az oroszok helyi "megbízottja" már rendeletet írt alá, amely szerint október 1-jétől a zaporizzsjai régió megszállt részét csak külön engedéllyel hagyhatják el. Fedorov megjegyezte, hogy a megszállók férfiakat "csak a frontra engednek".



Az ukrán vezérkar kora esti harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy a nap folyamán az ukrán védők visszaverték az orosz támadásokat Harkiv megyében Kupjanszk és Veszele, Donyeck megyében pedig Zajceve, Kurdjumivka és Bahmutszke településeknél.



A szárazföldi csapatok műveleteinek támogatására az ukrán légierő repülőgépei 32 csapást mértek ellenséges állásokra. A vezérkar megerősített információi szerint az oroszok 17 élőerő- és haditechnikai koncentrációs területe, négy megerősített állása, tíz légvédelmi rakétarendszer-álláspontja és egy lőszerraktára semmisült meg. Ezenkívül a légvédelmi egységek egy orosz robotrepülőgépet és három drónt semmisítettek meg. Eközben az orosz erők a nap folyamán öt rakéta- és 11 légicsapást indítottak, 17-szer pedig rakéta-sorozatvetőkkel lőttek katonai és polgári célpontokat Ukrajna területén. Az orosz támadások következtében több mint 30 település, köztük Harkiv infrastruktúrája sérült meg - írta jelentésében az ukrán vezérkar.