Ukrajnai háború

Uniós szóvivő: Vlagyimir Putyin lépései a kétségbeesését mutatják

2022.09.21 15:49 MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök lépései, a részleges mozgósítás, valamint a megszállt ukrán területek annektálására irányuló népszavazási kezdeményezések mind azt mutatják, hogy kétségbeesett az orosz katonai kudarcok miatt - jelentette ki Peter Stano európai uniós külügyi szóvivő az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján.



Stano szerint azok a lépések, amelyeket az orosz államfő szerdán jelentett be, újabb bizonyítékai annak, hogy Putyint nem a béke érdekli, hanem az, hogy tovább fokozza a háborút.



A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz elnök "nagyon veszélyes nukleáris hazárdjátékot játszik", ezért a nemzetközi közösségnek nyomást kell gyakorolnia rá, hogy "hagyjon fel felelőtlen viselkedésével". "Elfogadhatatlan hogy Putyin a nukleáris fegyvereket használja terrorarzenálja részeként" - hangsúlyozta Stano.



Elmondta, hogy az uniós tagállamok koordinációs megbeszélést tartottak az EU válaszlépéseivel kapcsolatban, de nem árult el részleteket az esetleges intézkedésekkel kapcsolatban.



Megerősítette, hogy a megszállt ukrajnai területek jogilag továbbra is Ukrajna részei maradnak, "bármilyen eredményt is hoznak az illegális, látszatnépszavazásra irányuló orosz tervek", az EU azt soha nem fogja elismerni.



Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke, aki éppen az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán vesz rész New Yorkban, Twitter-üzenetében azt írta: "A Kreml mozgósít, miközben az országok az ENSZ-közgyűlésben az együttműködésért, biztonságért és jólétért dolgoznak".



Hozzátette: "ebben a háborúban egy agresszor van, Oroszország, és egy áldozat, Ukrajna. Az EU továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát."