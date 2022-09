Ukrajnai háború

Morawiecki: a NATO-nak Ukrajna további támogatásával kell válaszolnia az orosz mozgósításra

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által bejelentett részleges mozgósítás további mobilizációra kell, hogy sarkallja a szabad világot, a NATO-nak Ukrajna pénzügyi támogatásával és fegyverszállításokkal kell válaszolnia rá - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerdán.



Morawiecki a délkelet-lengyelországi Nowa Deba település melletti gyakorlótéren nyilatkozott, ahol megtekintette a Niedzwiedz-22 fedőnevű lengyel-brit-amerikai hadgyakorlatot.



Oroszország folytatni fogja romboló tevékenységét, megpróbálja elérni Ukrajna elpusztítását, területei egy részének elfoglalását - értékelte a lengyel miniszterelnök.



Rámutatott: az orosz fél az utóbbi időben több fájdalmas vereséget is elszenvedett, ezért újabb tervbe kezdett, a világ szeme láttára meg akarja változtatni a határokat, el akarja foglalni és annektálni az (ukrán) területek egy részét.



Morawiecki szerint ebbe nem lehet beleegyezni. "Békében akarunk élni egy, az egész világhoz békésen viszonyuló Oroszországgal" - hangsúlyozta. Hozzátette: "Amikor azonban Oroszország megmutatja brutális erejét, nekünk is meg kell mutatnunk védekező erőnket". Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem győzhet Ukrajnában.



Felszólította a nyugat-európai politikai vezetőket, hogy további pénzügyi támogatással és fegyverszállításokkal segítsék Ukrajnát. "Lehetetlen, hogy a hősies ukrán ellenállás (...) most brutális és barbár orosz ellenakcióba ütközzék" - fogalmazott. Mint mondta, folytatni kell Ukrajna támogatását, mert ott vannak ma a "szabadság barikádjai". Megígérte, hogy ő személyesen is készül mozgósítani és segítséget szervezni Nyugat-Európában.



Pawel Jablonski külügyminiszter-helyettes a PAP hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélte, hogy az orosz elnök a konfliktus további eszkalálására fog törekedni és arra, hogy Ukrajna minél nagyobb veszteségeket szenvedjen. Oroszország azonban belső problémákkal küzd, Putyin lépéseinek hatékonysága rendkívül korlátozott lesz - mondta.



Arra reagálva, hogy Putyin nukleáris fenyegetéssel vádolta meg a Nyugatot, és arra figyelmeztetett, hogy Oroszország területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, a lengyel diplomata leszögezte: Moszkva valódi cselekvési lehetőségei olyanok, mint amilyeneket "már közel hét hónapja megfigyelhetünk Ukrajnában". Hozzátette: Oroszországnak nagyon rossz szándékai vannak egész Európa felé, de eddig képtelen volt megvalósítani őket.