Energiaválság

A spanyol kormány átmenetileg öt százalékra csökkenti a földgáz általános forgalmi adóját

A kormány számításai szerint az intézkedés mintegy 190 millió eurós megtakarítást eredményezhet a magán és a céges fogyasztók számára a következő három hónapban. 2022.09.20 20:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A spanyol kormány átmenetileg öt százalékra csökkenti a földgáz általános forgalmi adóját (áfa) a jelenlegi 21 százalékról - jelentette be a döntést Teresa Ribera ökológiai átmenetért felelős miniszterelnök-helyettes a kabinet keddi ülését követő sajtótájékoztatón.



A kormány számításai szerint az intézkedés mintegy 190 millió eurós megtakarítást eredményezhet a magán és a céges fogyasztók számára a következő három hónapban. Az október elsején életbe lépő rendelkezést szükség esetén kész meghosszabbítani jövőre is a kabinet - tette hozzá.



A kormányfőhelyettes elmondta: az áfacsökkentés számos más alternatív fűtőanyagra is vonatkozik, mint például a tűzifa, a pellet vagy a faforgács. Ezek iránt az utóbbi hetekben megnövekedett kereslet tapasztalható, amelyet Ribera szerint a fosszilis tüzelőanyagok további drágulásától, és az esetleges ellátási hiánytól való aggodalom okoz.







Utóbbi intézkedéstől 19,4 millió eurós fogyasztói megtakarítást vár a spanyol kormány.



Teresa Ribera kitért arra is, hogy az áram előállításához használt földgázra vonatkozó, június közepén bevezetett, átlagosan megawattóránként 40 eurós árplafont kierjesztik az úgynevezett kapcsolt energiatermelő létesítményekre is.



A döntés mintegy 600 ipari üzemet, például kerámia-, papír-, vegyi anyag gyárakat érint, amelyek az ország gázfelhasználásának mintegy 20 százalékát teszik ki, ugyanakkor az ipar által előállított bruttó hazai termék (GDP) 20 százalékát termelik meg.