Illegális bevándorlás

Ismét buszokkal érkeztek migránsok Washingtonba az Egyesült Államok déli határáról

Illegális bevándorlókat szállítva újabb buszok érkeztek Washingtonba és New Yorkba az Egyesült Államok déli határáról szombaton. Az akciót egyes déli államok kormányzó szervezték figyelemfelhívásként, Kamala Harris alelnök viszont kötelességszegésnek nevezte.



A fővárosban, Washingtonban a busz mintegy 50 migránst közvetlenül Kamala Harris rezidenciájánál tett le, ők többségükben Venezuelából érkeztek. Humanitárius szervezetek alkalmazottai az érkezőket azonnal egy helyi menedékhelyre szállították.



New Yorkba szombaton reggel három busz érkezett Texasból illegális határátlépőkkel. Az állam kormányzóhelyettese a Fox News televízió adásában úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok déli határánál szükséghelyzet alakult ki. Hozzátette, hogy ezt akarják jelezni a demokrata vezetőknek, és ezért még további buszokat indítanak útnak.



Ezen a héten első alkalommal repülőkkel is érkeztek a keleti partra migránsok, őket Ron DeSantis floridai kormányzó szervezésében utaztatták. Ötvenen az Egyesült Államok északkeleti partvidékéhez közeli, Massachusetts államhoz tartozó szigetre, Martha's Vineyardra érkeztek, amely közkedvelt pihenőhelye a demokrata elitnek: többek között Barack Obama korábbi elnök 12 millió dollárért vásárolt ingatlana is ott található. Az érkezőket a szűkös ellátási lehetőségekre hivatkozva pénteken átszállították a parti őrség szárazföldön található támaszpontjára.



DeSantis kormányzó pénteken Daytona Beachben, egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy "ez még csak a kezdet", és "minden pennyt" felhasználnak a 12 millió dollárból, amelyet Florida költségvetésében migránsok áttelepítésére különítettek el.



Kamala Harris a republikánusok figyelemfelhívó akciójával kapcsolatban egy pénteki interjúban azt mondta, hogy DeSantis és Greg Abbott texasi kormányzó kötelezettségszegést követ el, és játékot űz a migránsokkal.



A Fehér Ház szóvivője pénteken úgy fogalmazott, hogy a republikánus kormányzók a demokrata irányítású városokba küldött migránsokat "személyes vagyontárgyukként" kezelik. Karinne Jean-Pierre politikai látványosságnak mondta az akciót, aminek egyetlen célja, hogy káoszt és megosztottságot teremtsen.



Alelnökként Kamala Harris feladata a határőrizet biztosítása, továbbá az illegális bevándorlás kiváltó okainak kezelése a kibocsátó országokban, többségében a közép-amerikai államokban. A déli határokon kialakult helyzettel kapcsolatban az alelnök múlt vasárnap egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Mexikó közötti határ őrizete biztosított.

Texas kormányzója, valamint Arizona és legutóbb Florida állam vezetője az elmúlt hetekben több tucat buszt küldött New Yorkba, Washingtonba és Chicagóba. Az összesítések szerint mostanra átlépte a 10 ezret azon migránsok száma, akiket a déli határról figyelemfelhívásként utaztattak az északkeleti, magukat befogadó, menedékhelynek nevező városokba. Texas kormányzója, Greg Abbott azzal érvelt, hogy a vezetése alatt álló állam túlterhelt, a hatalomban ülőknek Washingtonban és New Yorkban szembesülniük kell a határválság valóságával.



Egy nyáron készült közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak többsége "inváziónak" tartja, ami a határon folyik. Az NPR/Ipsos augusztus közepén publikált reprezentatív felmérése szerint így nyilatkozott a lakosság 53 százaléka, pártszimpátia szerinti bontásban pedig a republikánus választók 76, illetve a demokrata szavazók 41 százaléka.



Tavaly október óta meghaladta a kétmilliót a regisztrált illegális hatátlépések száma az Egyesült Államok déli, Mexikóval szomszédos határszakaszán, és az érkezők túlnyomó többségét a jelenlegi szabályok szerint nem lehet visszaküldeni. Az Egyesült Államok vám- és határőrségének legutóbbi - augusztusban kiadott - hivatalos adatai szerint tavaly október és idén július vége között 1 millió 946 ezer 780 illegális határátlépést regisztráltak. A 10 hónap alatti belépések száma így meghaladta a korábbi teljes év 1 millió 734 ezer 686 határsértését, ami pedig szintén történelmi rekord volt.