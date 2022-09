Pandémia

A majomhimlő elérte Ukrajnát

Ukrán egészségügyi tisztviselők csütörtökön megerősítették az ország első majomhimlős esetét, amely világszerte több mint 100 országban terjedt el, és elsősorban meleg férfiakat érint.



Az esetet egy ukrán egészségügyi laboratórium erősítette meg, amely PCR-tesztet végzett a beteggel. A férfi által jelzett tünetek között magas láz és kiütések voltak a testén. Az ukrán egészségügyi minisztérium szerint a beteg nem érintkezett ismert majomhimlős betegekkel, és nem utazott külföldre.



A Nyugat- és Közép-Afrika egyes részein endemikus majomhimlő megbetegedések az év elején kezdtek megjelenni Európában, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) júliusban nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. A WHO múlt heti adatai szerint 102 országban több mint 52 000 megbetegedést és 18 halálesetet igazoltak.



A vírus túlnyomórészt meleg és biszexuális férfiakat érint, akik a betegek 98%-át teszik ki, a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban múlt hónapban megjelent tanulmány szerint. Bár a WHO bizonytalan abban, hogy a vírus átvitelének egyetlen módja a szexuális tevékenység, a tanulmány megjegyzi, hogy a vizsgált betegek 95%-a más férfiakkal folytatott szexuális kapcsolat révén fertőződött meg.



Az Egyesült Államokban és Európában gyermekek és állatok esetében is jelentettek eseteket.



A majomhimlő hasonló az emberi himlőhöz, amelyet 1980-ban felszámoltak. Tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és kimerültség, és az érintetteknél jellegzetes bőrelváltozások alakulnak ki. Ezek a tünetek általában két-négy héten belül elmúlnak, és az érintettek általában teljesen felépülnek.



A Bavarian Nordic által gyártott kombinált majomhimlő/himlő elleni vakcinát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság és az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagyta. Ukrajnában nem bocsátottak rendelkezésre vakcinát, az egészségügyi minisztérium honlapján "a regisztrált esetek hiányára és a bevezetés csökkent valószínűségére" hivatkozva.